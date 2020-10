Enjuiciar a ex gobernadores, pendiente de Gobierno de Veracruz: Gibrán

Los ex gobernadores Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes no deben ser perdonados por delitos de lesa humanidad y el Gobierno de Veracruz debe proceder contra ellos no sólo por actos de corrupción, sino por las desapariciones y violaciones a derechos humanos cometidos durante el gobierno del PRI y PAN, aseveró a Imagen del Golfo Gibrán Ramírez, aspirante a la dirigencia nacional de Morena.





"Si yo le hiciera un solo reclamo (al Gobernador de Veracruz) sería ese. No puede haber impunidad después de que 3 hampones descompusieron a Veracruz hasta los huesos. Hay que buscar no solamente la reparación del daño, sino también el castigo para los responsables. Y en eso sí que tendría que aportar mucho el Gobernador (Cuitláhuac García). Aparte el partido (Morena) tendría que estar con esas víctimas, con las madres buscadoras, con los colectivos, las víctimas indirectas, secundarias, de la desaparición forzada. Eso nos ha faltado: voltear al dolor de la gente".





Además de pronunciarse a favor de la revocación de mandato en Veracruz y todo el país, Gibrán Ramírez aseveró que, aunque Cuitláhuac García es un gobernador decente y confía en él, tiene una deuda pendiente con los familiares de los desaparecidos hasta llamar a cuentas a los ex mandatarios de Veracruz.





En entrevista con Imagen del Golfo, Gibrán Ramírez recordó que la narcopolítica en Veracruz con los gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares "se metió hasta los huesos de la sociedad. Está en la sociedad misma. Y es muy complicado remontarlo".





Aseveró que la labor del Gobernador de Veracruz por 'desinfectar' a la entidad de narcopolítica va bien, con cautela y con tacto. "Creo que el Gobernador debe cuidar su vida y la de sus colaboradores. Y tiene que ser muy estratégico".





En Veracruz no se puede cambiar de un día para otro a una sociedad tan lastimada por el crimen en el ámbito social, económico y de seguridad. No depende de la voluntad de un gobierno estatal, por eso es tan complicado, sostuvo Gibrán Ramírez Reyes.





"Desde luego que sé que la situación de Veracruz es muy complicada. Por eso digo que el Gobernador ha tenido enormes dificultades. Creo que el entramado social y político que se generó, ya con mucho tiempo, es muy difícil de desmontar. Desde luego que, supongo, ha tenido errores también. Pero estoy seguro de que de nuestros gobernadores (Cuitláhuac García) es el que ha tenido el reto mayor. Y que eso implica que esas dificultades se puedan trasladar a su reputación política. No creo que esa sea una razón que podamos esgrimir durante todo el sexenio".





Recientemente, colectivos de familiares de desaparecidos, exigieron que Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes sean llamados a cuentas y, en su caso, juzgados por delitos de lesa humanidad si es que que el actual gobierno tiene voluntad en serio de justicia y esclarecer los casos.





A los ex gobernadores priistas y panista se les atribuye haber abierto la puerta a Los Zetas y al Cártel Jalisco Nueva Generación, que a su paso han dejado un estela de asesinatos, desapariciones y criminalidad desbordada.





Magdalena Magdalena Calte Hernández, madre de Alfredo Tlaxcalteco Calte, ha padecido estigmatización y literalmente extorsión por parte de funcionarios estatales a cambio de 'avanzar' en su caso. Lamentó que el actual Gobierno de Veracruz empiece a parecerse mucho al de los priistas y panistas en su falta de compromiso y resultados con las víctimas.





"Ahí están Fidel, Duarte, Yunes, ¿por qué no los investigan? Ellos bien que saben lo que hicieron con nuestros hijos". Y de ello saben ya las autoridades, los mandos policiacos estatales y federales, pero todos están coludidos, lamentó.