En zona centro y sur, restringen atención de especialidades ante aumento de COVID-19

De acuerdo con el jefe de Prestaciones Médicas, doctor Luis Arturo García Vázquez, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 35 de Cosamaloapan, HGZ No. 32 de Minatitlán, así como HGZ No. 36 de Coatzacoalcos, son híbridos, es decir, se atienden con normalidad todas las especialidades y también pacientes enfermos de COVID-19.

En el caso del Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Orizaba y HGZ No. 8 de Córdoba, también son híbridos, pero restringirán su servicio.

"Debido al incremento en la ocupación de camas de pacientes COVID-19, únicamente están atendiendo las especialidades de: Oncología, Ginecología, Cardiología, Cirugía, Cuidados Intensivos y Urgencias, por lo que las consultas de otras especialidades programadas para este mes serán reagendadas", señaló.

El IMSS refiere que no cuenta con hospitales COVID-19, pero tiene cinco unidades de Segundo Nivel en las que atienden tanto pacientes derivados por SARS-CoV-2, como pacientes con otros padecimientos.

Las Unidades Médicas han tenido reconversión de camas como área COVID-19, pero sólo es un espacio y no todo el hospital.