En Xalapa, se aplicarán poco más de 50 mil dosis de vacuna anticovid

También dio a conocer que se está aplicando la primera dosis a los adultos mayores que por alguna razón no pudieron acudir por su primera dosis en la jornada anterior y para ello, deben acudir a la sede que les corresponde.

Desde temprana hora se empezaron a observar las filas en las seis sedes habilitadas para la vacunación contra el Covid-19 a personas de entre 50 y 59 años en la capital del estado.

PUBLICIDAD

La lluvia registrada en la ciudad no fue impedimento para que los xalapeños acudieran desde las 6 de la mañana para ser inoculadas.

Noticia Relacionada Rechazan policías de Playa Vicente exámenes de confiabilidad

Algunas de las personas que acudieron aseguraron que la jornada fue fluida pues hicieron 40 minutos formados esperando su turno.

Rosa Isela Cervantes llegó desde las 9 de la mañana a formarse a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen", para recibir la vacuna contra el Covid-19.

PUBLICIDAD

A sus 50 años, una de sus vecinas le dio la información de que la vacunación iniciaría este martes en la capital del estado y aunque con un poco de miedo, decidió acudir.

"Tenía un poquito de miedo como todo, pero sí dije es mejor prevenir antes de que otra cosa nos pueda pasar porque nadie tiene la vida segura y en cualquier complicación o contagios de otras personas", dijo.

PUBLICIDAD

Explicó que la jornada de vacunación estaba siendo fluida puesto que no tardó ni una hora en la fila.

"Para mí está siendo todo muy fluido, está siendo todo muy rápido. Yo tengo a mi esposo que le toca, pero como está recién operado tengo que preguntar si no le da alergia", abundó.

PUBLICIDAD

Explicó que, aunque está contenta al recibir la vacuna y le da tranquilidad, espera no tener reacciones mayores.

Ella como miles de xalapeños acudieron a uno de los seis módulos de vacunación que les corresponde para ser inoculados y con ello avanzar en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.

PUBLICIDAD

En la ciudad fueron instaladas seis sedes, las más grandes el Gimnasio Nido del Halcón y la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen". El próximo jueves 13 de mayo se instalará uno más en El Castillo para atender a las congregaciones como Chiltoyac, Tronconal, 6 de Enero y colonias circunvecinas.

La subdirectora de Salud Flor Patricia del Ángel Aguilar dijo que en esta ocasión la lluvia impidió que llegara población desde una noche antes a apartar su lugar, además de que con la experiencia anterior, la ciudadanía ha entendido que es innecesario.

Las sedes son el Gimnasio del nido del Halcón en la zona universitaria, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen", el Gimnasio de La Lagunilla, la Secundaria General 4 "David Alfaro Siqueiros", así como la Secundaria Técnica Industrial número 97, el Cobaev número 35 y la Escuela Primaria "Patria".

Este 11 de mayo le correspondió vacunarse a las personas que tengan apellidos con letra inicial de la A a la E; hoy 12 de mayo a aquellas con letra inicial de la F a la J. Estos días además se podrá hacer el registro en los centros de vacunación de personas que no pueden movilizarse.

El 13 de mayo tocará el turno a las personas con la letra inicial de su apellido paterno comprendida entre la K y la O, en 14 de mayo a los de apellidos de la P a T y el 15 de mayo será para los apellidos de la U a la Z.

La subdirectora de Salud, recomendó a ese grupo de población que es totalmente activo, acudir a la vacunación al señalar que hay personal suficiente para que no acudan desde una noche antes.

"Está abierta la normal veracruzana desde las 8 de la mañana y hasta que llegue el único vacunado a las 6 de la tarde, por la lluvia esta vez abrimos desde las 6:30 de la mañana", dijo.

Don Antonio Bárcena cumplió 55 años y acudió temprano a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen" aunque se dijo contento de poder ser vacunado está seguro de que no por ello se deben relajar las medidas sanitarias porque aún hay mucha población sin inocular.

"Me enteré por la internet y llegué como hace 40 minutos, la cola estaba un poco largo, pero parece ser que va avanzando rápido. Me siento tranquilo, no estoy nervioso", dijo.

Recordó que si bien sus padres y una hermana ya se vacunaron, y se sienten más tranquilos, en su caso todavía no está totalmente protegido pues le hará falta la segunda dosis Pfizer.