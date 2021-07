En Xalapa, reconocen la trayectoria de la doctora Ester Hernández Palacios

"Mi amiga Ester ha sido excelente madre de sus hijas Alejandra, Irene y Beatriz de quien ha sido su amiga, compañera. El asesinato de Irene perpetrado por el narco hace 11 años ha sido la lección más dolorosa de su vida, el crimen de Irene nos marcó para siempre, Ester levantó la voz ante todas las instancias, le gritó al mundo y desde entonces no cesa en su denuncia", dijo.

Señaló que su libro México 2010, Diario de Una Madre Mutilada, ha sido solamente una pequeña muestra de que el dolor y la pérdida no caben en el cuerpo y en el sentimiento humano.

"Ante esta prueba de viudez y orfandad o de ser mutilado, Ester quebrada por la tragedia, pero con valor y energía manifestó ante el mundo esa pérdida que es tan grande y fuerte que ni siquiera tiene una voz para ser expresada".

Karla Carreón se dijo honrada de tener la oportunidad de compartir un poco su experiencia, y platicó un poco de lo que fue ser alumna de la maestra Ester.

"Fui quien más recientemente fui su alumna y quisiera rememorar un poco qué significó para mí, ser alumna de la doctora Ester, muchas veces los que ocurre y a mi me pasa que empecé a dar a clases en la facultad de letras, que no nos damos cuenta a veces, del impacto que tienen nuestras palabras y gestos en clase y hay veces que se les impacta de una manera tremenda y no puedo pensar en un mejor momento para decirles cómo impactó la voz de la doctora Ester en mi".

Agregó que ella y muchos alumnos de la facultad de Letras, relacionan a Ester con la poesía, "para mi semánticamente la poesía es Ester".

En el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil Xalapa 2021 se llevó a cabo el homenaje a la trayectoria de la Doctora Ester Hernández Palacios, quien ha abonado al desarrollo cultural de la entidad veracruzana.

Del homenaje participaron Ángel José Fernández, Alfonso Colorado y Karla Carreón y la mesa fue moderada por Itzel González.

Ella es profesora e investigadora de la Universidad Veracruzana desde 1979, institución que en 2012 le otorgó el Premio al Decano. Actualmente coordina el Programa de Paz.

Ester es licenciada en letras españolas por la Universidad Veracruzana, maestra en Letras Modernas por la Universidad de Toulouse, Francia, y doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, académica, profesora, investigadora de la Universidad Veracruzana desde 1979, institución que en 2012 le otorgó el Premio al Decano y en el que ha ocupado los cardos de directora general de Difusión Cultural, Coordinadora de la Unidad de Género y actualmente coordinadora del Programa de Paz.

Como promotora cultural, fue directora del Instituto Veracruzano de la Cultura y directora de Animación Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Es autora entre otros libros de Salvedades, Los Espacios Pródigos, El Crisol de las Sorpresas, Rincones Románticos, Enriqueta Ochoa: la configuración de un femenino sagrado, así como de varios libros de narrativa para niños entre los que destaca El Cromosoma de Beatriz. También es coautora de Veracruz, Dos Siglos de Poesía.

En 2011 recibió el Premio Bellas Artes de Testimonio "Carlos Montemayor" por su diario de Una Madre Mutilada a partir del asesinato de su hija Irene de 2010, es activista de Derechos Humanos.