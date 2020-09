En Xalapa, pobladores de Isla acusan presunto despojo

Pobladores de la localidad de Nuevo Cujiliapan del municipio de Isla se manifestaron en Plaza Lerdo para pedir la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, puesto que un líder de campesinos los quiere despojar de sus tierras.

Uno de los afectados, José Quiñones Cruz, dijo que el líder agrario de la Unión Nacional Campesina (UNAC), Cuauhtémoc Galán Altamirano, pretende quitarles 100 hectáreas de este ejido.

Recordó que esas parcelas les fueron entregadas desde el gobierno de Javier Duarte y ahora Galán Altamirano los quiere "agandallar" y los ha amenazado para no ocuparlas.

Además denunció que aunque han solicitado una audiencia con el gobernador no han sido atendidos con el pretexto de la pandemia por el COVID-19, cuando desde su llegada lo están pidiendo y no han sido atendidos.

"Ya tiene tiempo que le hemos mandado oficios al gobernador, nos pone el pretexto que por el COVID-19 no nos ha atendido, por eso venimos a pedirle justicia", acusó.

Advirtieron que no se irán de la plaza hasta no ser atendidos por el gobierno estatal, dado que no pueden permitir ser despojados de sus parcelas.