Dijo que esta vez la pérdida fue de mercancía, porque en una inundación previa perdió todas sus pertenencias y ella estuvo a punto de morir.

Dijo que su casa se ubica en la calle Mariano Arista número 17 de la colonia Revolución y refirió que la lluvia registrada el pasado 12 de mayo derribó parte de su barda, se metió a su casa y las aguas inundaron todo por lo que incluso por poco muere con su hijo.

"Estuve a punto de morir con mi hijo porque no pudimos salir rápido, fue en cuestión de segundos, todas mis cosas se echaron a perder, el agua llegó hasta arriba. Los vecinos se dieron cuenta porque empezó a salir agua por la ventana y el portón y por eso nos fueron a ayudar con barretas; si no fuera por eso me hubiera quedado ahogada porque la fuerza del agua era mucha y no podía abrir", recordó.

Expuso que desde ese entonces ha pedido ayuda de las autoridades municipales pero lo más que le dieron fueron tres mil pesos "para que la sobrellevara".

Sin embargo, agregó que las lluvias ocasionadas por ´Grace´ volvieron a inundar su calle y su casa, y volvió a hacer un llamando a las autoridades municipales para atender no solo su situación sino la que viven todos sus vecinos.

"Pedí ayuda por las pérdidas totales, para hacer la barda porque sale en 35 mil pesos, pero es dinero que yo no tengo. No sé si los trabajos lo hicieron mal porque el agua cada vez inunda más. Me dieron tres mil pesos para que la fuera pasando pero no para reparar el daño de la barda ni para comprar lo que perdí; no tengo nada.

"Me volví a inundar, perdí mi mercancía porque pertenencias ya no tengo, mis vecinos están en la misma situación, toda la calle se inunda", agregó.