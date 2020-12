En Xalapa, ambulantes denuncian amenazas; ´queremos trabajar´

Una vez más, vendedores informales de la plaza Clavijero en Xalapa bloquearon la calle esquina con Victoria para denunciar que fueron víctimas de amenazas luego de que sacaron sus puestos para la venta de temporada como cada año.

La queja es contra el gobierno municipal, quien en esta ocasión les pidió instalarse sobre la avenida Villahermosa y la plaza Xallitic para guardar todas las medidas sanitarias en medio de la pandemia por el COVID-19.

Uno de los quejosos, Florentino Cruz Hernández, dijo que por la madrugada un comandante de la Policía Municipal llegó a amenazarlos para retirarse de la vía pública.

"Ayer nos mandaron a Jonathan, nos dijo que nos iba a levantar, que nos iban a pegar en la madre, es un comandante de la Policía Municipal, vino con patrullas, cerraron, uniformado y todo, y el temor es eso. Yo por eso no traje cubrebocas, por si nos van a matar quiero que quede consciente eso, fueron las amenazas que recibimos y que él trae línea desde arriba", dijo.

Recordó que se trata de alrededor de 50 compañeros los que están buscando sacar sus puestos a la vía pública por la necesidad de trabajar.

Explicó que si bien la autoridad municipal les ofreció instalarse en la plaza Xallitic y en la avenida Villahermosa, en esta temporada no se dieron las condiciones para instalarse.

"Dijeron que ya había luz, que ya había baños, todo eso; la realidad es que no, lo único que hay es una planta que pusieron de luz y un cable para poner focos en medio, no hay luz", remarcó.

Añadió que cuando dialogaron todos habían aceptado irse a la Villahermosa, pero quienes incumplieron fueron las autoridades municipales.

"Esto tiene 18 años y los compañeros estuvieron yendo a hablar con la gente del municipio. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, tenemos sanitizantes (sic), usamos cubrebocas, gel, pero hay empresas más grandes y nosotros no, nosotros no percibimos un sueldo, no tenemos prestaciones, no nos podemos dar el lujo de enfermarnos, tenemos que venir enfermos", abundó.

Dijo que ahora de ser "vendedores muertos de hambre, porque ganamos una miseria", pasaron a ser hasta amenazados de muerte "y que nos van a dar en la madre".