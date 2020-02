En Veracruz ya no se pacta con el crimen: Víctor Vargas

El diputado local Víctor Emmanuel Vargas Barrientos condenó el artero asesinato de dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y dos más de la Policía Municipal de Córdoba, ocurridos este sábado; expresando su solidaridad con las familias de los elementos caídos en cumplimiento de su deber.

"En Veracruz, ya no se pacta con la delincuencia por lo que se actuará con todo el peso de la Ley contra los responsables de estos arteros ataques; serán perseguidos y puestos a disposición de la justicia, no gozarán de impunidad como en el pasado", expresó.

El legislador de MORENA, expresó que su reconocimiento a la Secretaría de Seguridad Pública, SEDENA y Guardia Nacional por la rápida reacción ante estos lamentables hechos, lo que permitió detener a dos presuntos implicados, así como asegurar vehículos y armamento; ahora corresponderá a la Fiscalía General del Estado (FGE) y Fiscalía General de la República (FGR), corroborar su participación en los hechos y consignar ante los Juzgados correspondientes a los responsables.

Aseguró que el combate a la delincuencia es una realidad en Veracruz, ya no es sólo simulación, tampoco los grupos que operan al margen de la Ley encontrarán cómplices en el aparato de seguridad y procuración de justicia como en el pasado.

"Desde el inicio de la administración estatal y de la LXV Legislatura local se apostó por el rescate de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia; se quitaron a los elementos que garantizaban la impunidad a los delincuentes y hoy se persigue a quienes son generadores de violencia y zozobra entre la población", enfatizó.