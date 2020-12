En Veracruz van 37 muertes de ministros religiosos por Covid

Este año, hubo 37 fallecimientos de ministros, sacerdotes y religiosas en Veracruz a causa del Covid-19 según lo reportado por el director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno Ulises Montes Guzmán

Explicó que, según el Centro Católico Multimedial, que es un órgano de la iglesia católica, en la entidad veracruzana, han fallecido 13 sacerdotes y tres religiosas.

Aunado a ello, se reportó que de iglesias evangélicas se tienen alrededor de 21 decesos a nivel estatal.

"Afortunadamente somos de los estados menos dañados, pero no deja de ser lamentable cualquier pérdida humana y estamos trabajando con la iglesia también para brindarles ese tipo de apoyo sanitario a las iglesias y a los sacerdotes que en algún momento dado tengan la desfortuna de ser contagiados", dijo.

Al ser cuestionado sobre si existe alguna solicitud especial de alguna iglesia previo a la llegada de la vacuna anti Covid-19 al estado, dijo que habrá sacerdotes que entren como población vulnerable por ser de avanzada edad.

"Está la idea de seguir el calendario que marcó la federación, de primero las personas más vulnerables y de ahí hacia abajo. Hay sacerdotes que tienen una edad considerable o tienen alguna enfermedad crónico degenerativa, se le va a dar prioridad a ellos como a cualquier persona normal de la población", añadió.

Asimismo, refirió que el presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz Guillermo Trujillo Álvarez no les ha ofrecido el producto Hydrotene creado por el laboratorio BIOtiquín como vacuna alternativa contra el coronavirus y dijo que, de ocurrir, no lo aceptarán.

"Es algo que no está avalado por ninguna autoridad sanitaria, yo no sé de dónde salió ese tema, pero no, no nos la han ofrecido ni aceptaríamos algo que no está avalado por ninguna autoridad sanitaria", añadió.