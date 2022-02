En Veracruz solo habrá un tercio de casillas para consulta de revocación de mandato

EXCLUSIVA | Para la jornada electoral del próximo domingo 10 de abril, un hecho inédito e histórico en el que la ciudadanía votará sobre la revocación o no de mandato, se colocarán casillas con un sistema muy similar al de las elecciones de funcionarios públicos; sin embargo, no serán instaladas en todos los puntos del país ni de Veracruz , esto debido a un tema de presupuesto, dijo en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO , el consejero del Instituto Nacional Electoral ( INE ), José Roberto Ruiz Saldaña .

Se ejercerán mil quinientos millones para este proceso, pero el INE requería más recurso, consideró, por lo que, aunque dijo que el instituto se prepara para la participación del 100 por ciento de la población, la realidad es que las casillas no llegarán a todos los rincones y se instalarían sólo un tercio de las estipuladas para una elección.

En todo caso, la población tendrá que trasladarse a la casilla más cercana para poder participar. De ahí que adelantó que, en algunos casos, habrá hasta 2 mil boletas disponibles en determinadas casillas.

En esta consulta podrán votar, vía electrónica, las y los mexicanos que residen en el extranjero.

VERACRUZ, A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN DE CASILLAS

Aún no se conoce con precisión cuántas casillas serán instaladas en el estado de Veracruz y en cada punto del país, lo cual pretende irse precisando a partir del 4 de febrero. Sin embargo, solo serían instaladas un tercio de las requeridas, esto por falta de recursos, dijo el consejero del INE en entrevista.

Será a partir de este 9 de febrero cuando las y los capacitadores del INE comenzarán a visitar a las y los ciudadanos que, por sorteo, fueron elegidos para ser funcionarios de casilla el próximo 10 de abril.

-¿Cómo será la dinámica de esta jornada electoral de consulta para revocación de mandato?

"Está estipulado el domingo 10 de abril como fecha para efectuarse la jornada de consulta de revocación de mandato, es una fecha que ya quedó firme. Ese domingo la ciudadanía se va a encontrar con casillas muy parecidas a las que se instalan para las elecciones, esto significa que va a encontrar un funcionariado recibiendo la votación, que se tendrá que identificar con su credencial para votar y se le dará una boleta para que en secrecía, es decir, en una mampara pase a votarla y después la deposite en una urna, lo cual se realizará desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde si no hay electoral y electores formados (...) A diferencia con elecciones, desde el mismo domingo 10 de abril vamos a hacer los cómputos, vamos a recibir los paquetes en los 300 distritos que tiene el INE en todo el país y vamos a iniciar el cómputo oficial. Nosotros esperamos que el lunes 11 de abril temprano, máximo al medio día ya se tengan los resultados definitivos".

Se ofrecerá, dijo el funcionario del INE, un conteo rápido desde el domingo 10 de abril, para proporcionar rangos de rango de participación, así como de respuesta positiva o negativa en cuanto a la revocación del presidente.

LOS RECURSOS; SE INSALARÍAN UN TERCIO DE CASILLAS

José Roberto Ruiz Saldaña dijo que debido a que la Secretaría de Hacienda no autorizó más recursos para la realización de esta consulta, no se instalarán casillas en todos los sitios que correspondería, como en una elección.

"No van a poder ser las 161 mil que ordena la ley, por precisamente insuficiencia presupuestaria, vamos a estar instalando muy probablemente alrededor de un tercio de casillas y vamos a emitir también convocatoria para la gente que quiera hacer observación de este ejercicio como sucede en las elecciones ".

Ante ello, destacó que se espera que luego de la sesión del 4 de febrero se vaya definiendo el número de casillas que se podrán instalar en cada entidad, en cada distrito electoral. Pero precisamente la falta de casillas fue queja ciudadana durante el ejercicio democrático de consulta a la población en torno a investigar y enjuiciar o sancionar a exfuncionarios, realizado el pasado mes de agosto.

Sin embargo, a decir del consejero Ruiz Saldaña, "no ha sido responsabilidad del INE el tener que instalar menos casillas, sino que se debe a que la Cámara de Diputados no nos asignó ningún recurso, en segundo lugar, a que la Secretaría de Hacienda tampoco quiso darnos recursos para este proceso".

-¿Qué cantidad precisa estará utilizando el INE para la consulta del 10 de abril y qué lugares quedarían sin casillas y que podría afectar la participación ciudadana, porque esa fue precisamente la queja en la consulta pasada sobre juicio a e funcionarios?

"Nosotros disponemos de 1 mil 500 millones de pesos, son recursos que el INE liberó a partir del presupuesto 2022, son recursos que, digamos lo así, provienen de un replanteamiento de presupuesto del INE. Estábamos necesitando 1 mil 738 millones para que la Secretaría de Hacienda nos pudiera otorgar los mismos y ya realizar este ejercicio con todas las características que señala la ley. Estamos con menos del cincuenta por ciento de lo que hubiéramos necesitado de recursos".

De tal modo, advirtió que en algunos casos la ciudadanía tendrá que desplazarse para ubicar casilla y poder participar, "sobre todo en el norte del país, donde las secciones son geográficamente más extensas, ahí puede llegar a pasar. Nuestro personal está revisando que pudiéramos mitigar esos casos". No obstante, expuso que habrá papeletas suficientes, es decir, en casillas en vez de 750 boletas habría poco más de 2 mil en muchos casos "para que todos y todas quienes quieran ejercer su derecho a la participación lo puedan hacer".

CARO, SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

Ante ello, el plan de austeridad del Gobierno de México contemplaba que, con reducciones salariales en el INE, podrían obtenerse más recursos sin necesidad de que fueran erogados más de la Secretaría Hacienda de la Nación. En ese sentido, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña consideró injusto que se critique a los funcionarios del INE por ganar más que el presidente, ya que dijo, la ley lo permite.

"La Ley de Remuneración permite que las y los consejeros y otros funcionarios del Estado Mexicano puedan ganar más que el presidente de la República, no ha volado ningún consejero del INE la ley (...) De tal modo que es injusta la acusación de que las y los consejeros ganan más que el presidente, porque no debería haber reclamos ya que es la propia ley la que permite que eso suceda".

Además, dijo que es "llamativo" que se centren los ataques en torno a los salarios de consejeros del INE, "y no a los restantes funcionarios del Estado Mexicano que ganan más del presidente y por cierto algunos de ellos muchísimo más que el presidente, y de ellos no se dice nada"

Al abundar en torno al tema de recursos y salarios de consejeros del INE, Ruiz Saldaña expuso también que "en todo caso el sistema electoral sí es costoso, pero es resultado del cúmulo de reformas electorales que ha tenido nuestro país, que le ha generado una serie extensísima de atribuciones a esta autoridad electoral, es decir, si el sistema electoral hoy por hoy es costoso, es porque las y los legisladores, los partidos políticos, decidieron hacer un sistema, electoral complejo, muy detallado, muy amplio, que yo creo que por sí mismo no está mal, hay que mencionar que muchos de los problemas de antaño, de falta de equidad, falta de certeza, falta de legalidad, eran derivados de reglas deficientes y de instituciones electorales no profesionalizado. Yo creo que fue una muy buena inversión en nuestro país".

Y enfatizó que hoy por hoy ya no votan los muertos, por ejemplo, "hoy por hoy no puede ningún actor político argumentar que votan los muertos y que no hay certeza sobre quiénes tienen derecho a votar, al contrario, ya ese tema no es problema".

En este escenario y a pesar de inquietudes y cuestionamientos en torno al actuar del INE en las consultas como procesos democráticos, caso de la revocación de mandato, en entrevista con IMAGEN DEL GOLFO el consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, aseveró que "el Instituto Nacional Electoral en este ejercicio inédito de revocación de mandato, en todo momento ha tenido la disposición de cumplir con sus atribuciones y no ha sido el INE causante de esta incertidumbre y problemática de la Organización del proceso de revocación de mandato", de ahí que a aproximadamente 60 días de su organización todavía hay muchas definiciones pendientes, en cuanto a la organización de ese ejercicio, "que no ha sido culpa del INE este escenario tan complejo, sino de la Cámara de Diputados y en su momento de la Secretaría de Hacienda por no haberle otorgado los recursos al INE", acentuó.

Dado el esfuerzo, costo y jornada democrática histórica del domingo 10 de abril, el consejero reiteró su llamado a las y los ciudadanos mexicanos para participar y hacer valer su opinión en la consulta de revocación de mandato, en la cual se cuestionario si el presidente debe seguir hasta cumplir con su sexenio o se le debe revocar el cargo.

LA REVOCACIÓN DE MANDATO

La consulta para revocación de mandato es inédita e histórica a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que busca sentar precedente para que a mitad de sexenios la población pueda evaluar el trabajo del mandatario y determinar si desea que permanezca en el cargo los seis años o si éste debe ser removido.

De tal modo, el próximo 10 de abril las y los ciudadanos de México podrán votar si desean que el presidente López Obrador termine su sexenio hasta 2024, como está estipulado.

Sin embargo, no hay certeza en torno a la pregunta específica ante la cual deberán votar las y los mexicanos, ya que el presidente de México consideró que es confusa, por lo que pidió que se precise incluso con traductores.