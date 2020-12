En Veracruz, más de mil cuerpos sin identificar, advierten

El director general de Servicios Periciales, Héctor Ronzón García reconoció que tienen más de mil cuerpos por identificar pero que se ha combatido el rezago que existía previo a la gestión de la actual fiscal Verónica Hernández Giadáns.

"Son más de mil cuerpos los que están ahí, ya lo ha mencionado en ocasiones la fiscal general", dijo.

En entrevista expuso que un trámite para identificación depende mucho de las condiciones del cuerpo, "cuando son cuerpos que están recientes o cuando son cuerpos que a lo mejor se encuentran en alguna fosa, pero todavía hay muchas características que permitan individualizarlo e identificarlo es un proceso mucho más rápido".

Agregó que el contexto de las fosas que se tienen en el estado de Veracruz es mucho complejo pues cuando se llegan a tener hallazgos, existen múltiples individuos y en algunos casos "segmentados, y eso complica muchísimo la individualización y de ahí la propia identificación".

Reconoció que, en las situaciones más complejas, se puede tardar en una identificación hasta 100 días hábiles, por todo el proceso de recuperación, traslado al SEMEFO, análisis de medicina o de antropología, la individualización de cada uno, el secado de los restos, lavado, toma de muestras, inicio de la muestra de análisis genético y hasta que se obtienen los resultados.

"Y hay que ser muy enfático, el hecho de que en ocasiones estos perfiles genéticos que se obtienen, no nos dé un mach con la base de datos, no quiere decir que no se ha trabajado, simplemente no tenemos quizá el perfil genético del familiar que corresponda al cuerpo que acabamos de analizar", añadió.