En Veracruz, hay hospitales del IMSS en rojo, sin situación alarmista: Cuitláhuac

En Veracruz hay hospitales en rojo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) derivado de que atiende a derechohabientes que son trabajadores registrados que están en la actividad económica y que son de los más expuestos, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez , aunque aclaró que no ha sido rebasada su capacidad hospitalaria.

En conferencia dijo que hay jóvenes que están hospitalizados a causa del coronavirus, pero remarcó que no hay una situación "alarmista" aunque pidió no confiarse dado que en esta edad también hay casos que pueden agravarse.

Asimismo, dijo que ya se han puesto en operaciones dos de los cuatro Centros de Atención Médica Expandida (CAME-C19) para atender a pacientes con COVID-19.

Apenas la semana pasada el mandatario informó que el CAME C-19 ubicado en el Velódromo de Xalapa ya había recibido pacientes, pero ahora también anunció la operación del ubicado en el Centro de Raqueta en el puerto de Veracruz.

En el caso del Velódromo, dijo que tiene habilitadas 30 camas, pero que tiene capacidad para recibir 120 pacientes, aunque esto no se ha registrado ni en el momento más álgido del año pasado.

"Nunca fueron rebasadas en la época más crítica de hospitalización las 30, una vez tuvimos 33 y pudimos atender sin problemas y ahora podemos seguir atendiendo, pero no es el objetivo decirles cómo estamos en capacidad porque entonces volvemos a cometer el error de confiarnos, no, ya no nos confiemos", dijo.

Tras señalar que ahora son 50 municipios en color rojo de riesgo máximo ante la pandemia, refirió que en estos se debe limitar el aforo a eventos masivos, aunque no quiso pronunciarse en torno a las festividades con motivo del Día de la Independencia de México, ya que dijo el Gobierno del estado no puede sancionar a los Ayuntamientos.

"Todos los municipios que entraron en rojo tienen que limitar el aforo en eventos masivos, en donde se puede regular el número de asientos; en esto no están las fiestas patronales porque no es tan sencillo regular el aforo; sin embargo, sí se puede controlar para respetar las medidas sanitarias, haciendo rutas en las calles, delimitar en los centros de exposición".

Insistió en que la enfermedad actualmente "ataca" a personas de entre 40 a 50 años y no necesariamente a los niños, por lo cual hizo un llamado a los jóvenes para mantener las medidas preventivas y vacunarse contra la enfermedad.

"De 30 a 50 años está el sector que se está agravando y yendo a hospitales, por eso vamos a seguir con el 30 y más, vamos a acelerar y el 18 y más para la vacunación".

Confirmó que entre los 48 migrantes que fueron rescatados el pasado 16 de julio había personas con covid-19, entre ellos menores de edad que fueron tratados en el CAME ubicado en el Velódromo Xalapa.

"Se contagiaron niños que iban en trailer de indocumentados. Fueron atendidos en el CAME porque su condición es diferente, no se agravan, no están intubados, es más creo que ya salieron".

Respecto a la vacunación, dijo que en el caso de Boca Del Río y Misantla del 3 al 5 se aplicará la primera dosis para personas de 30 a 39 años; en el caso de la aflicción de las segundas dosis para personas de 50 a 59 años, se establecerá una macrosede en Ixhuatlán de Madero para su población y la de Tlalchichilco durante 3 y 4 de agosto.

También refirió que se espera el arribo de 300 mil dosis de vacunas de diferentes farmacéuticas en Veracruz, por lo cual este lunes a las 6 de la tarde se reunirá el Comité de Vacunación para establecer el calendario de aplicación.

"El día de hoy nos vamos a reunir de manera virtual el consejo estatal de salud, estamos por concluir la segunda semana contra la tercera oleada y vamos a planificar las siguientes acciones, se ha venido complicando ya son 50 municipios en rojo, tenemos ya solo un municipio en verde por lo tanto tenemos que insistir en seguir cuidando las medidas sanitarias de manera estricta", dijo.