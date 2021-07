En Veracruz, clases presenciales en agosto, confirma Cuitláhuac

Dijo que se iniciará con los que asistan y que las y los padres de familia serán responsables de la educación de sus hijos y de su formación por mantenerse fuera del aula.

Expuso que las clases en línea van a continuar, pero que el regreso tiene que darse porque hay una razón pedagógica para ello; "a menos que estemos queriendo formar ignorantes sociales, eso no puede ser".

"No solamente las actividades educativas, sino todas las actividades, aun cuando estemos en rojo podemos mantener todas las actividades, obviamente va a haber un tratamiento diferente en cada semaforización", dijo.

Explicó que esta misma semana podría haber un nuevo decreto donde se determine la nueva relación entre Semáforo de Riesgo Epidemiológico Nacional y las actividades.

El mandatario estatal dijo que tras 20 años de trabajar como maestro de tiempo completo en la Universidad Veracruzana (UV), más otros 10 en nivel bachillerato, sabe que hay razones pedagógicas que obligan a los docentes a hacer uso del recurso presencial de los estudiantes.

"Existen razones pedagógicas que nos obligan a los docentes hacer uso del recurso presencial de los estudiantes, y si no lo hacemos podríamos tener retrasos significativos; es decir, no se puede tardar más de un año sin estar con la formación sobre todo en la niñez, prescindiendo de las aulas, del ambiente escolar; la formación de un ser humano en un ámbito social se tiene que dar en la convivencia con los demás, no puedes crear autómatas instruidos por un aparato electrónico, eso es aberrante y negativo", añadió.

Refirió que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, elabora un Decreto que será publicado en la Gaceta Oficial de Federación (GOF) a través del cual se informará los porcentajes de aforos ciudadanos en diversas actividades, y cuáles quedarán pendientes.

Insistió en que hay maestros que sí están de acuerdo con el regreso a clases de manera presencial y dijo esperar que los padres y madres de familia se convenzan de ello.

"Son solamente algunos, ni siquiera la gran mayoría que tienen legitimas dudas. Hoy el secretario Hugo López Gatell aclaró varios puntos importantes; por ejemplo que no existe fundamento científico que diga que la afectación es menor en niños o jóvenes de las nuevas variantes, ni que las variantes nuevas sean de mayor capacidad para causar más daño que las anteriores", argumentó.