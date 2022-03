Se trata de José Manuel Hernández, quien descalificó las acciones del mandatario tildándolo de dictador y opresor.

"La gente está batallando en las ciudades, en las calles, les están echando bombas molotov y parece que a nadie le importa, y eso es lo más triste de todo porque nos podría pasar a nosotros".

Al rechazar la guerra en aquella región del mundo, advirtió que esto podría replicarse en nuestro país "en cualquier momento".

Asimismo, consideró que las autoridades mexicanas deberían sumarse al apoyo a favor de Ucrania y enviar cuanto antes ayuda humanitaria.

"En esto no se puede ser neutral, no me puedo quedar neutral viendo cómo masacran niños, ancianos, están quedándose los hombres a luchar. Me dan ganas de ir pero no se puede. Creo que todos deberíamos hacer algo más".

Al reconocer que es "peor no hacer nada", comentó que su protesta probablemente no ayude mucho, pero aseguró que es mejor eso a quedarse con los brazos cruzados.