¿En que nadamos? Partículas de excremento hay en albercas: especialista

Resaltó que las medidas de salubridad y los hábitos de higiene se deben mantener durante todo el año, debido a que después de un periodo vacacional, como el de Semana Santa, las enfermedades infecciosas aumentan entre un 70 y 75 por ciento en la población.

El médico especialista explicó que las enfermedades infecciosas van desde respiratorias dermatológicas o diarreicas, esto debido a diversas causas, pero una de ellas es que las personas ingresan a las albercas donde hay partículas de excremento, por ejemplo.

"Las pruebas de Coepris son confiables, pero cuando comienzan a llegar los visitantes que no se asean, ya no será tan confiable, a veces resulta más saludable meterse a un arroyo que a un balneario, porque las personas no se asean, no se bañan, llegan con todo sucio, hay quienes defecan en la calle y se van al balneario", expresó.

Indicó que hay una regla general que después de semana santa crece el número de pacientes que llegan a los consultores públicos o privados con padecimientos intestinales o en la piel.

Enfatizó que también es importante que las personas cuiden los lugares en los que comen en la calle, debido a que en la temporada de calor es más fácil que las comidas o platillos se "descompongan" y provoquen enfermedades diarreicas en las personas.