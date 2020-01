En proceso de expropiación, supuesta casa de JDO

La directora del Instituto Veracruzano de Educación y Cultura (IVEC), Silvia Alejandre Prado, dio a conocer que la casa ubicada en Tlacotalpan, presuntamente propiedad del ex gobernador Javier Duarte y que formaba parte de los bienes recuperados en la pasada administración, sigue en proceso de expropiación.

Reconoció que el año pasado no se avanzó mucho en ese proceso, aunque se ha retomado el tema con la llegada de la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.

"Es un proceso de expropiación que no se concluyó, por lo que no podemos ocupar la casa del todo. Está a resguardo del IVEC y en ese sentido estamos cuidándola, dándole mantenimiento, pero no la ocupamos porque no está liberada", detalló.

Dijo desconocer sobre quién es el dueño de las escrituras de la propiedad pues reiteró que se está en un proceso de expropiación no concluido.

"Estamos esperando, nuestro jurídico está trabajando en este tema y esperamos que no tarde mucho y que en verano se pueda contar con esa casa para seguir generando actividades culturales", abundó.

Esa Casa de Cultura de Tlacotalpan "Agustín Lara" es un inmueble nuevo que se construyó hace algunos años y que en este momento no está teniendo un uso cultural.