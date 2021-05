En panteón de Palo Verde, fosas clandestinas, advierten madres de desaparecidos

Acusaron que se han frenado las investigaciones en ese cementerio.

María Elena Gutiérrez, integrante de dicho colectivo, expuso que, aunque hay evidencia de inhumación clandestina de cuerpos, no ha habido apertura por parte de las autoridades municipales y estatales, para realizar las investigaciones pertinentes e identificar los restos humanos que podrían tratarse de personas desaparecidas.

Desde el sexenio estatal de Fidel Herrera, y el federal de Felipe Calderón Hinojosa, la desaparición de personas comenzó a incrementarse en el estado y a provocar dolorosas historias en muchas familias, refirió.

Este 10 de mayo, las madres que reclaman la aparición de sus hijos o hijas, inició en el Panteón Palo Verde, desde donde lanzaron la exigencia de la investigación a fondo.

Y es que hay varios sitios en donde se sabe que hay fosas clandestinas, uno de ellos el cementerio, por lo que hicieron hincapié en su exigencia del inmediato actuar de las autoridades gubernamentales correspondientes.

"Si Fiscalía –General del Estado- dice que ha hecho bien las investigaciones de la inhumación de cuerpos, que lo demuestren y que presenten las carpetas de investigación en este punto para que nos digan quiénes son –las personas halladas en las fosas clandestinas de Palo Verde- qué ropa llevaban, en dónde los encontraron", expresó la señora María Elena.

El reclamo para la investigación profunda de las fosas clandestinas en Palo Verde, así como identificación de cuerpos exhumados, se ha realizado desde 2016, pero aún no hay una respuesta clara, reclamaron los integrantes del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz.

Recordó que los indicios que llevaron a los familiares de personas desaparecidas, a conocer de la existencia de fosas clandestinas dentro del Panteón Palo Verde de Xalapa, se relacionan a "las coordenadas informadas por parte de Fiscalía, de que ahí se había inhumado el cuerpo de Gema Mávil, no apareció".

Pero las autoridades gubernamentales, deploró la señora María Elena, no han investigado, "siempre nos dicen que sí ya estamos en eso; son especialistas en darle vueltas al asunto y de tenernos a nosotros en espera. Ya no nos engañan, ya a estas alturas de nuestra lucha porque aparezcan los desaparecidos, es una ofensa grave para nosotros –que no investiguen-, doblemente los desaparecen".

Tanto la Fiscalía General del Estado como el gobierno municipal de Xalapa, han obstaculizado el avance de las investigaciones en Palo Verde, denunciaron.

"Por supuesto que nos quedan a deber. Hipólito –alcalde de Xalapa- nos dijo que ya había caducado un acuerdo para un espacio de panteón ministerial y lo quitó".

Doña María Elena busca a Rafael Espinoza Gutiérrez y, junto con otras personas que buscan a familiares desaparecidos, reclama que se busque, donde se tenga que buscar, incluyendo el Panteón Palo Verde, y se esclarezca el tema de las fosas clandestinas, que se identifiquen los cuerpos, que realmente se trabaje por esclarecer los casos, para que vuelva la paz a las familias.