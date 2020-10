En Pandemia, subieron llamados de ayuda a bomberos de Xalapa

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta Hernández, confirmó que han aumentado la cantidad de servicios en un 30 por ciento, debido a que con la contingencia sanitaria por el COVID-19 la gente pasa más tiempo en casa.

En el marco de la celebración del aniversario 82 de la fundación del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, explicó que las familias pasan mucho tiempo en sus hogares y ahora se dan cuenta de problemas como fugas de gas, un enjambre o "la llegada de una serpiente o marsupial".

"Cuando los padres trabajan poco ponemos atención en las cosas de la casa, en esos detalles; pero cuando ya estamos ahí nos damos cuenta. Y sí se nos incrementa porque bomberos apoyamos en lo que se nos solicite. Estamos en la mejor disposición", dijo.

Refirió que tras el paso del frente frío 4 por la capital del estado, tuvo que retener al personal que salía de francos por la necesidad de dar atención a los llamados de la población.

Además explicó que cada cuerpo de bomberos apoya conforme a sus capacidades para la lucha contra el COVID-19, y aunque no pueden atender a los ciudadanos que presentan síntomas debido a que no tienen ambulancias, sí han dado su apoyo cuando se les requiere sacar a algún paciente de un sitio complejo.

"Aquí en Xalapa no contamos con ambulancias, entonces nosotros no trabajamos apoyo de pacientes. Nosotros apoyamos a los grupos voluntarios de ambulancias en casos de lugares confinados que no puedan sacar al paciente, como nosotros portamos la escala, cuando son lugares altos es así como se les apoya".

En ese tenor descartó que elementos de la corporación hayan fallecido a causa de esta enfermedad.