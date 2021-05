En la recta final, preparativos para elección del 6 de junio: INE

Expuso que la ciudadanía ha respondido muy bien pues ha aceptado su designación y la capacitación y está casi todo listo para el próximo 6 de junio.

PUBLICIDAD

En ese sentido recordó que se trata de elección en la que se eligen simultáneamente muchos cargos y además en un contexto de pandemia.

Sin embargo, insistió, en que la ciudadanía ha estado respondiendo favorablemente, “lo hizo en nuestros módulos de atención ciudadana, cuando tenía que sacar su cita, presentarse a la hora señalada a hacer su trámite, con mucho orden, uso de cubreboca, respetando la sana distancia, el gel, en fin”.

Destacó que no hubo un solo foco de contagio en ninguno de los módulos en todo este año de pandemia, además de que en este momento de designación de funcionarios, la mayoría de los ciudadanos han aceptado participar.

PUBLICIDAD

“En aquellos casos donde no hubo aceptación, digamos que se mantiene dentro del margen ordinario que hemos visto proceso tras proceso, persona en las que en algunos casos no les dan permiso en el trabajo, que tienen a alguien enfermo, que tienen algún compromiso, digamos que el comportamiento ha sido el regular, no ha habido alguna diferencia o que haya un pico en un momento dado respecto de diferencias en cuanto a la gente nos esté rechazando por la pandemia y hay que reconocer en la ciudadanía este gran compromiso”, abundó.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD