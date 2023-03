"En gabinete de Veracruz hay marcelistas de closet": Janeth Salcedo

Dentro del Gobierno de Veracruz existen muchos funcionarios que son "marcelistas de closet", pues obviamente simpatizan e incluso respaldan las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard Casaubón, mencionó la coordinadora estatal de Morena Progresista, Janeth Salcedo Ramírez.

Ya sea por estrategia, porque no se los permiten o simplemente por cuidar las formas y evitar hacerlo público como lo han hecho la mayoría, esto a pesar de que ya no existe piso parejo, por el claro apoyo institucional a favor de Claudia Sheinbaum.

"Una cosa es la estructura de gobierno, pero nosotros que estamos caminando a ras de piso, puedo decir que nos encontramos con mucha simpatía de la gente hacia Marcelo, conocen su trayectoria, creo que la mayoría saben o conocen la historia de por qué él es el carnal Marcelo de Andrés Manuel", expresó.

De acuerdo con Janeth Salcedo Ramírez, el 90 por ciento de los militantes y simpatizantes de Morena respaldan la aspiración presidencial del secretario de Relaciones Exteriores, pero simplemente no lo han hecho público.

Aunque reconoció que muchos han manifestado ya abiertamente su simpatía por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, o por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la mayoría está con Marcelo Ebrard.

Comentó que desde un inicio no ha habido piso parejo entre los aspirantes, que es lo que se ha pedido desde el principio; sin embargo, remarcó que las "bardas no votan".

"Hay muchas bardas ya pintadas de algunas corcholatas, nosotros no tenemos todavía ese tipo de acción o actividad; sin embargo, el trabajo que estamos haciendo nosotros es a ras de piso, posicionando la imagen de Marcelo para ganar las encuestas", refirió.

Explicó que, aunque no existe piso parejo para quienes el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado "corcholatas", Marcelo Ebrard ha dejado claro que, de no ser favorecido en las encuestas, no causará ningún tipo de conflicto interno que lleve a la fractura de Morena.