En cortejo fúnebre en Perote acusan que médicos matan y no existe coronavirus

Un cortejo fúnebre integrado por decenas de personas se trasladó al Hospital General de Perote este jueves para acusar a los médicos "de matar" a un paciente de nombre Carlos Miguel Guevara García, campeón estatal de boxeo en categoría de peso pesado.

Los hechos ocurrieron el jueves 18 de junio, sin embargo, el video se viralizó porque ciudadanos acusaron al personal médico de ser negligente en la atención del fallecido.

En una transmisión en vivo, tras subir a una camioneta Rigoberto Caballero, amigo de toda la vida de Carlos, dijo que el COVID-19 no existe, aunque después matizó y reconoció que el virus existe, pero los médicos no están cumpliendo su trabajo

"Quiero que sepan, antes que nada, ya lo dijo mi viejo, mi carnal no falleció de COVID (...). Truncaron la vida de un buen campeón cabrones, el vato más chingón del gimnasio", gritó.

Rigoberto también es campeón de boxeo y es propietario de la Escuela de Boxeo Rigoberto "Bombero" Caballero, a donde Carlos acudía a entrenar.

Rigoberto denunció que Carlos ingresó al Hospital de Perote, pero los médicos lo transfirieron al Centro de Alta Especialidad de Xalapa, en donde fue diagnosticado sospechosos a COVID-19 y falleció esta semana.

"Esta transmisión hoy la hago por la negligencia de este hospital; ellos canalizaron a mi ´hermano´ para el CEM y miren, nada más me lo mataron. Hagan su trabajo justicia, hagan su trabajo doctores, no les queda nada cabrones".

Añadió que su hermano tenía 28 años "y mucha vida por delante", por ello está lleno de impotencia y coraje por su muerte.

"No se dejen pueblo, no se dejen cabrón, esta mamada del covid no existe cabrón; son puras mamadas, nos está matando el pinche gobierno", acusó en su mensaje.

Posteriormente buscó a una persona del sepelio, de nombre Pedro Guevara, para preguntarle que pasó, quien acusó que los médicos mataron a su hijo.

"Abran los ojos, esos perros mataron a mi hijo, negligencia médica me lo mató. Quieren que todo es covid, los exámenes dicen que no era así y no lo atendían y estos perros mataron a mi hijo".