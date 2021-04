En caso Gregorio Gómez no me subiré al ring; qué hable la justicia: CGJ

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, insistió en que no se subirá al "ring" pero afirmó hay quien busque tergiversar el proceso penal contra Gregorio "N", precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Tihuatlán.

Tras los señalamientos del Sol Azteca en contra de la administración morenista por esas detenciones en contra de militantes de su partido, expuso que dejará que sea la Fiscalía General de Veracruz y el Poder Judicial del Estado informen sobre este proceso.

Sostuvo que ese debate no se debe dar en medios, pues se trata de un proceso judicial, en el que se deben proteger los derechos de los involucrados.

Agregó que todo presunto responsable está en su derecho de buscar la manera de "zafarse de los señalamientos de la Fiscalía en este caso y yo no quiero entorpecer en esto que es muy álgido porque me quieren meter, ya lo vi no me voy a subir al ring".

El mandatario estatal sostuvo que se debe respetar la ley y la presunción de inocencia debe ir por delante.

Reveló que tras la detención de Gregorio "N" se informó en medios nacionales se difundió una entrevista en la que personas cercanas al perredista dieron a conocer sobre su paradero, pero que ese día más tarde llegó "un amparo" ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas por la presunta desaparición forzada del político.

"Le llega un amparo a la Comisión Estatal de Búsqueda por desaparición forzada horas después de que en un medio nacional se dijo donde estaba y que tenía contacto con la familia, que la familia estaba enterada, pero alguien promovió el amparo por desaparición forzada. El matutino fue muy temprano y se dejó evidencia clara por quienes se expresaron ahí que sabían dónde estaba y que ya habían tenido contacto con él. ¿Quién está jugando a tratar de buscar una salida o entorpecer las diligencias o hacer qué? Hay que contestar conforme a derecho", dijo.

Y agregó: "Lo que me da idea a mí es que alguien busca, no sé quién, tergiversar, usar eso, moverlo, qué decisión estoy tomando no voy a caer en ese juego, que sea la procuración de justicia y la justicia, o sea Fiscalía y Poder Judicial quienes van determinando conforme a derecho ese caso. No me voy a meter, no voy a caer en mayores contestaciones, porque luego me dirían que políticamente y no, me ausento de ese debate, debe darse en los juzgados, respetarse los derechos del presunto".

Asimismo, cuestionado sobre el cierre del periódico Vanguardia que se ha dicho está vinculado al perredista, negó que tenga información sobre los motivos de la empresa para cerrar.

Destacó que su Gobierno será respetuoso y que en todo caso a los medios de comunicación los debe juzgar la opinión pública, "ya cada medio sabrá como hacerse responsable".

"Ellos unilateralmente decidieron cerrar, desconocemos la razón, pero la decisión de una empresa y tememos que respetar lo que ellos hayan decidido. No tendríamos mayor comentario no sé por qué lo hicieron o la razón de fondo, pero vamos ser muy respetuosos de la libertad de expresión y lo hemos hecho con expresiones muy clara", abundó.

