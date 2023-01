En Banderilla, dan último adiós a policía asesinado en Córdoba

La bandera de México descansaba sobre el féretro donde fueron depositados los restos de Óscar Dorantes Candanedo.

Familiares, amigos y compañeros del elemento de la SSP le dieron el último adiós este jueves. Primero con una misa de cuerpo presente en el Santuario Parroquial de San José, en el municipio de Banderilla.

Concluida la celebración, el cortejo fúnebre se dirigió al Panteón Municipal.

La tristeza imperó en los rostros de cada uno de los familiares, quienes volvieron a exigir que el gobierno no abandone a la viuda e hijos del elemento.

"Que el gobernador y la Secretaría no nos olviden como familia, que no nos desamparen, que no suelte a su esposa y a sus hijos; que velen, porque él veló por la ciudad, por su estado", pidió Margarita Hernández Candanedo, hermana de Óscar.





Homenajes

Anoche, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado rindió un homenaje de cuerpo presente a Óscar y Vanessa Azucena Torres Galán.

Ambos policías estatales murieron durante los hechos violentos ocurridos el pasado 10 de enero, en el municipio de Córdoba.

El Gobierno de Veracruz confirmó que hasta el momento sólo tres personas han sido detenidas por dichos actos que costaron la vida de los uniformados.