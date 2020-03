En lo que va del año, ha habido ya varias denuncias por abuso sexual en niños y niñas de Xalapa por lo que la confianza no puede ser "ciega", aseveró la titular de la procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF municipal, Monserrat Díaz.

"Yo no diría que va en aumento, finalmente es un delito que se ha cometido desgraciadamente por las épocas de la vida y la historia, porque es una muestra de la situación que priva entre hombres y mujeres", dijo.

Lamentó que sean niños y niñas muchas veces las víctimas directas de esas situaciones que se siguen dando en la familia.

"Son situaciones que más comúnmente se dan en la familia. En este momento no podría decir casos, pero en lo que va del año ya hemos atendido casos, tanto en la procuraduría y que se se han llevado a la Fiscalía General del Estado", añadió.

Agregó que la cantidad de casos de abuso sexual es lo de menos, "imagínense ustedes una menor de edad abusada, es ya un tema para ser atendido inmediatamente y también en niños se han dado casos".

La funcionaria municipal remarcó que sigue siendo la constante que los abusos se den por parte de un familiar o personas cercanas y de confianza de las niñas y niños.

"Por eso nosotros decidimos, no a la confianza ciega, tiene que ser una confianza consciente que ubique con claridad este tipo de problemas si se dan".