En alerta, comité de emergencias de SPC Veracruz por FF 35

El CEE mantendrá la sesión activa, y el monitoreo ante cualquier situación.

Los vientos pronosticados serán muy fuertes, por lo que a la población se le reitera el exhorto a no salir si no es necesario, asegurar objetos que puedan volarse o caer, así como reportar al municipio estructuras, árboles o postes que puedan caer, y a no difundir información no verificada.

Los pronósticos oficiales se difundirán a través de los sitios de Facebook y Twitter de la dependencia. Cualquier emergencia pueden reportarla al 911.