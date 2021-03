En abril, concluirá primera etapa de vacunación en Veracruz

El delegado de la Secretaría del Bienestar Manuel Huerta Ladrón de Guevara dio a conocer que, en una semana ha sido aplicada la vacuna contra el COVID-19 en 95 municipios del estado para personas mayores de 60 años.

Por ello, adelantó que con la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal se logrará que antes de finalizar abril, se concluya la primera etapa de inoculación.

En entrevista expuso que espera que antes de concluir este proceso llegue, la segunda dosis para médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla en hospitales y personas mayores de 60 años.

"Están explicando que entre 21 y 42 días nos tiene que tocar la segunda dosis y sin duda va a llegar en el momento adecuado con mecanismos más organizados", señaló.

Este domingo, el delegado federal acudió al estadio xalapeño "Heriberto Jara Corona" para recibir la primera dosis de vacunación, pues en esta fecha se aplicó a las personas que quedaron "rezagadas" durante esta semana de aplicación.

"Vine sabiendo que los flujos ya son ligeros, siempre dijimos que los últimos serían los primeros, recibo la primera dosis de Pfizer porque tocó dónde vivo, no hice cola porque no hay nadie en la linea, pero hice mi trámite y es un llamado a la gente que se vacune, porque todavía mañana se pueden atender los que están rezagados en Xalapa" afirmó.

Asimismo anunció que este lunes 22 de marzo iniciará el Plan de Vacunación Nacional iniciará en los municipios de Boca del Río y Poza Rica.

"La idea es que a finales de abril a más tardar a principios de mayo ya la linea prioridad que fueron primera linea los hospitales, médicos, enfermeras y otras profesiones; segunda linea prioridad son los que somos mayores de 60 años, y estamos listos, veo que si va a funcionar la primera dósis" afirmó.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Veracruz el viernes lo vio y le sugirió que se protegiera, porque es un servidor público cercano a los ciudadanos.

"Vine como xalapeño, ya cumplí 60, en julio serán 61, soy factor de riesgo por mi peso, Enfermedad de Neumonía Atípica. También me llamó la atención que ahora que vino el presidente me vio con la careta y creo con la sana distancia es suficiente, hoy decidí traer cubrebocas como respeto a los ciudadanos, vengo como ciudadano, él me decía con señas protégete (...)", añadió.