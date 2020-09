En 177 municipios, seguro catastrófico cubre muertes por COVID-19: Sedarpa

El seguro de gastos funerarios por COVID-19 es para la población en general y no solo para productores del campo, el requisito es que sean de los municipios donde el seguro catastrófico esté contratado, indicó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Eduardo Cadena Cerón.

Son 177 los municipios donde dicho seguro catastrófico está contratado.

Cadena Cerón explicó que dado que el seguro de gastos funerarios por COVID-19 es para la población en general de esos 177 municipios, no hay un censo de cuántos productores del campo han perdido la vida por la enfermedad causada por el SARS CoV-2.

"Como el seguro es abierto a la población en general no tenemos el dato de que sean productores o no; no sesga".

"Son 177 municipios y son 103 mil pólizas de seguros para otorgar, esperemos que no se ocupen, ojalá que no se ocupen nunca".

Las personas que requieran el seguro de gastos funerarios por COVID-19 se están dando de alta en la página de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), refirió.

"Llevamos ahí un corte, no llevamos muchos folios, hemos estado insistiendo en que se dé de alta la gente. Obviamente la cobertura es a partir del 4 de agosto en adelante, los que hayan muerto anterior a esa fecha no podrán tener la cobertura. Mucha gente ha preguntado que si son de Xalapa pueden darse de alta pero no, solamente los municipios que tienen cobertura de seguro catastrófico porque este beneficio que dio al Gobierno del Estado la empresa ProAgro cubre la cuestión agropecuaria", puntualizó el secretario.