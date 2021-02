Empresarios querían pago sin comprobar servicios: Sefiplan

El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, reiteró que en el estado de Veracruz algunos empresarios querían cobrar adeudos por más de mil millones de pesos sin que fueran comprobados los servicios o productos entregados.

Además, dio a conocer que el Gobierno del Estado ha pagado 200 millones de pesos, entre pago directo y esquema de factoraje que ya se había anunciado por la actual administración estatal.

El funcionario detalló que a través de este esquema el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) ha pagado a cerca de 100 proveedores un total de 100 millones de pesos.

"En pago directo llevamos poco de menos de 200 empresas y en monto son 100 millones de pesos y con factoraje alrededor de 100 millones de pesos", explicó.

Asimismo, remarcó que aunque se dijo que había deudas heredadas por la administración de Javier Duarte de Ochoa al hacer las validaciones de las deudas no fueron presentadas facturas o contratos de los montos reclamados.

"Es decir, contratistas y proveedores que exigieron un pago que no pudieron comprobar porque no hay facturas, contratos, no hay entrega. No podemos con toda ligereza pagar, tenemos que validar y eso lo que estamos haciendo", dijo.

Lima Franco dijo, respecto al pago a proveedores, que este proceso de validación va lento pero explicó que esto obedece a que cuentan con menos personal en las dependencias por la pandemia por el COVID-19, dado que muchos trabajadores se resguardaron en sus hogares.

Pese a lo anterior expuso que siguen validando al ser esta una demanda constante del sector empresarial del estado.