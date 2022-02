Cabe recordar que desde la administración pasada, Coatepec ya arrastraba el problema de disposición final de los residuos urbanos, al no contar con un relleno sanitario o basurero , lo que no se ha solucionado.

Al respecto, el propio alcalde confirmó que le paga a la empresa en mención para llevar los residuos al basurero de Altotonga, apuntando que será esta la encargada de lidiar con las quejas de los pobladores por el mal manejo que se realiza.

"Es un tema que la empresa tiene que resolver", dijo durante entrevista en la que detalló que su gobierno paga 17 mil 500 pesos diarios para enviar su basura al sitio en Altotonga, lo que se traduce en 525 mil pesos al mes.

Noticia Relacionada Por pandemia 12 hoteles han cerrado en Xalapa y Coatepec

Andrade Rivera explicó que el Ayuntamiento paga 250 pesos por tonelada de basura de manera diaria, siendo alrededor de 70 toneladas las que se generan.

"Hay un convenio con una empresa, Packing, estamos pagando 250 pesos por tonelada, y en diciembre que hubo un rezago y no se realizó la limpia pública tuvimos un aumento mensual de la basura, andamos alrededor de 70 toneladas diarias".

El edil afirmó que la población de Coatepec "no ve con buenos ojos" que se haga un relleno sanitario en la ciudad, de ahí que descartó por completo que se contemple siquiera la posibilidad de alguno.

"No tenemos contemplado porque necesitaríamos realizar un estudio muy profundo, no es un tema profundo, debe tener todas las condiciones de seguridad para no dañar a la ecología. Todo es una serie de requisitos para poder llegar al final. La ciudadanía no ve con buenos ojos que se tenga un relleno sanitario en Coatepec", afirmó.

Agregó que su gobierno adquirió nuevas unidades para la recolección de basura, pues de los cinco que dejó la administración pasada, solo sirven dos. En función de ello, señaló que espera que pronto se regularice la recolección de desechos.

Consideró que la llegada de las nuevas unidades les va a permitir mandar al taller las unidades que no funcionan y de esa manera tener el servicio completo.

"Coatepec tiene más de 100 colonias, 50 de estas son las más grandes, por eso cinco o seis unidades abastecemos todo el municipio", explicó.

En torno a las quejas, el alcalde de Morena insistió que es la empresa la que debe subsanar las presuntas irregularidades en las que ha incurrido, pues recientemente la presidenta de la organización Altotonga Unidos, Lizette Ortiz Carriles, afirmó que el basurero ubicado en la comunidad de Magueyitos en el municipio de Altotonga no cumple con las características de un relleno sanitario y a pesar de ello son 15 municipios los que van a tirar sus residuos.

La representante recriminó que en el lugar se tira de manera indiscriminada baterías, cubrebocas, material quirúrgico proveniente de hospitales, desechos de rastros, y solo hay una parte del basurero que cuenta con una geomembrana, por lo que la contaminación que está causando es grave.