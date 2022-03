Eloteros reducen drásticamente consumo de unicel y le apuestan al 'esquite ecológico'

Esto está contribuyendo a que el consumo de unicel continúe reduciéndose, lo que significa más cuerpos de agua libres de contaminantes sólidos y menos dióxido de carbono expulsado hacia la atmósfera por la quema de este producto que no es biodegradable.

Desde que se implementó el varios municipios de Veracruz el "esquite ecológico", hace ya un par de años, lo clientes se han acostumbrado y para don Julián, vendedor de elotes ha sido todo un éxito implementar este mecanismo.

Don Julián lleva toda su vida dedicándose a la venta de elotes preparados, desde hace más de 40 años, comenta, evolucionar a este método era una idea necesaria.

"Lo que estamos haciendo es para cuidar el medio ambiente para evitar también el unicel, el plástico, la bolsa, por eso que lo damos en la hojita..... para mí fue un éxito el sabor es diferente, la gente se da cuenta porque ve que cuidamos el medio ambiente, se vende más el esquite que el elote en palo"

Y los consumidores no solo están encantados con el sabor sino también con la idea de que consumiendo el esquite en hoja de maíz, contribuyen a proteger a la madre naturaleza quien es la que se encarga, precisamente, de fertilizar la tierra para que se produzca más y mejor maíz.

"La verdad está muy bien ya que con esto ayudan al medio ambiente, ya los he probado y está muy buenos, si es muy buena idea, cuidan el medio ambiente y cuando son vasitos de unicel no tanto ya que si lo tiran no estarían ayudando al medio ambiente", explicó Damián, un consumidor de esquite.