Acusó que fue detenido por conducir una motocicleta sin placas y posteriormente fue acusado del robo de un vehículo y posesión de drogas.

En la protesta, en la que estuvo acompañado por su esposa y sus dos hijas, pidió la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Señaló que busca recuperar la motocicleta que presuntamente los uniformados le retuvieron el pasado 21 de julio cuando circulaba por la avenida Las Palmas en la colonia Campo de Tiro.

Explicó que luego de ser retenido por policías del Operativo Fénix, fue trasladado al Cuartel de San José y allí fue obligado a firmar documentos donde se le procesaría por el robo del coche y drogas.

"Fue un par de golpes, nada excesivo, nada de tortura, pero sí fui presionado a firmar unos documentos donde decía que yo iba en ese vehículo, en ese momento, y llevaba cierta cantidad de drogas en el mismo vehículo, donde yo compruebo que iba en mi motocicleta", denunció.

Agregó que en ningún momento le fue mostrada una orden de aprehensión o un documento donde se expusiera que estaba bajo investigación por algún delito; "me detienen por la placa, una revisión, no encuentran nada, de ahí me llevan a San José detenido, yo alegué que no podían hacer eso porque no eran la autoridad competente para infraccionarme o meter al corralón mi moto, yo iba sobrio, no tenían ningún motivo".

Dijo no tener otra opción más que pedir el apoyo del gobernador; "tengo copia de la factura de mi motocicleta, copia de documentos que he ido recabando, los acuses; como pruebas traigo el video, las fotos".

Dijo que no fue procesado por la Fiscalía General del Estado (FGE) al no encontrar elementos que lo vincularan con el robo del vehículo y la posesión de estupefacientes, pero ahora requiere la devolución de su motocicleta, pues es su herramienta de trabajo.