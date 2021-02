Electoreras, denuncias del PAN contra programas del Bienestar: Huerta

El delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, acusó de "estrategia electoral" la denuncia del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión contra él por presuntos desvíos de Sembrando Bienestar.

"Es parte de su estrategia electoral y hasta les decía hoy, que no se equivoquen, yo no me voy a inscribir a candidato a nada, yo estoy trabajando por la salud, la vida y el bienestar de nuestro pueblo".

Ante la advertencia de promover una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, Manuel Huerta minimizó la intención del PAN y advirtió que "van a chocar con pared".

Argumentó lo anterior dado que ellos, como autoridades "ya actuaron antes" al denunciar cualquier acto de corrupción por ley.

"Nosotros no actuamos fuera de la ley, el Presidente inclusive lanzó la iniciativa para que la corrupción se castigue sin derecho a fianza y el león cree que todos son de su condición y antes estaban acostumbrados a actuar así y hoy las cosas cambiaron".

Cabe recordar que el grupo legislativo del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados promovió una denuncia contra el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado federal Carlos Valenzuela acusó un presunto desvío de cinco mil pesos mensuales a los campesinos beneficiados con Sembrando Vida, dado que a los beneficiados se les exigía un "moche" del 10 por ciento.