Explicó que este sujeto fue partícipe de los hechos violentos ocurridos durante el periodo electoral en Jesús Carranza, por lo que estaría involucrado en el impedimento del conteo de votos y el traslado de las urnas a la ciudad de Xalapa.

"Es uno de los personajes que su servidor dejó entrever en estas conferencias, que empezaba a tener relación con precandidatos y los candidatos a las alcaldías, les dije que existían presuntos miembros de la delincuencia organizada queriendo penetrar en las instancias municipales, este es uno de los presuntos personajes que estaba intentando particularmente en dos municipios, Jesús Carranza y Sayula de Alemán y tiene que ver por el proyecto que se está realizando ahí, son bandas delictivas que pretendían asentarse ahí y generar una base social a partir de apoyar candidatos", dijo.

Subrayó que en la reunión de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz se acordó que la Fiscalía General del Estado apoyará a la Fiscalía de la Ciudad de México para aportar datos de investigaciones sobre personas con las que se reunía e intereses que tenía particularmente en Jesús Carranza.

"Fue una elección polémica a la alcaldía de Jesús Carranza, de violencia, difícil de sacar porque se opusieron al conteo, al traslado de urnas, todo ese momento que se vivió es porque uno de los que estaba apoyando a una de las partes era esta persona, ahora se van a desdecir pero tendrán que aportar por qué se reunían con él en Jesús Carranza, en particular uno de los candidatos que por fortuna perdió, el pueblo es sabio y los hizo a un lado", agregó.

Dijo que no pretende dañar la imagen política de un partido, pues le corresponde ser cauto y responsable, pero se está trabajando en no permitir que se introduzca la delincuencia a las administraciones locales.

Pidió a las y los alcaldes electos no permitir que se les acerquen personajes que pudieran estar vinculados a la delincuencia organizada

"No entren en contacto con ellos, tenemos las puertas abiertas para denuncias por extorsión e impedir que la delincuencia se vaya asentando, aquí ya no hay pactos con ningún grupo, con ninguno (...) No tengo miedo, ahí sí se toparon con pared porque yo no negocio con grupos delincuenciales", abundó.