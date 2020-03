El mundo, en deuda con la mujer, dice en Veracruz nieta de Zapata

El mundo está en deuda con las mujeres, no ahora, desde siempre, manifestó la presidenta de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Coppal) Mujeres, Margarita Zapata Choiseul, al referir que hay un retroceso en la vida actual en donde las mujeres no pueden ni salir libres a la calle porque, si algo pasa, se les culpará.

Al impartir conferencia en la Universidad de Xalapa (UX) en el marco del día internacional de las mujeres, la nieta del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, lamentó que, entre tantos asesinatos de mujeres, un caso haga olvidar al anterior.

En una sociedad "violenta" y ante la exacerbada violencia padecida principalmente por las mujeres, llamó a la suma de complicidades de hombres y mujeres para luchar por un mundo con una cultura de paz.

No se trata, acentuó, de una lucha de mujeres contra los hombres, pues: " no podemos estar contra los hombres porque nosotras las mujeres los parimos".

Se trata entonces, enfatizó Margarita Zapata, de una lucha de las mujeres por tener las mismas oportunidades que los hombres, no por ser igual que ellos, porque de entrada es biológicamente imposible.

Con un rebozo morado colgando de su cuello, la presidenta de Coppal Mujeres resaltó la lucha feminista de décadas, por lo que dedicó su mensaje a las mujeres presentes, pero, sobre todo, "a las que ya no están, porque gracias a ellas, a su lucha, nosotras estamos aquí, tenemos derechos y libertades".

En ese sentido, dejó en claro que ningún día que se ha "dado" a las mujeres ha sido de gratis, pues el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres, se conmemora por el asesinato de las hermanas Mirabal, en República Dominicana; asimismo, el 8 de marzo, Día de la Mujer, se conmemora tras la muerte de las trabajadoras de la fábrica textil en Nueva York que murieron calcinadas luego de encabezar la lucha por los derechos laborales de las mujeres.

Así también el 9 de marzo, dijo, será una lucha pacífica y un tanto invisible, precisamente para evidenciar, para hacer visible a las mujeres, esto tras el asesinato de niñas y adultas, además de las víctimas de abusos sexuales y acoso de otro tipo.

Aunque es pleno siglo XXI y se habla de equidad, además de que las mujeres pueden no sólo votar sino ser votadas, hay "un retroceso en la vida diaria, en la democracia, pues no es posible que no podamos o nuestras hijas salir a la calle tranquilas, porque si algo pasa hasta de eso se nos culpará, de andar en la calle".

"Se agrede a las mujeres cada día y quienes agreden actúan con total impunidad (...) sale otra mujer asesinada y otra, y entre tanto nos olvidamos de la anterior, no les damos seguimiento".

Por si fuera poco, en el terreno ganado en la vida electoral y de toma de decisiones en la función pública, "cuando una mujer llega al poder casi siempre tiene que estar bien o compartir con los hombres y, a veces, hasta son obligadas a declinar a favor de su suplente que es generalmente un hombre, por eso ahora la ley debe proteger que la suplente sea una mujer, para evitar eso, es decir, las llamadas juanitas", destacó.

De ahí que llamó a las mujeres que están en la función pública, "par que no sólo ocupen el cargo o la dirección para la foto, sino para defender a las mujeres con más fuerza".

"El mundo está en deuda con nosotras las mujeres, y no de ahora, de siempre (...) Yo llamo a trabajar juntos (...) Que la violencia que padecemos hoy no la tengan que vivir nunca más las generaciones futuras(...) No más muertas, no más violencia contra las mujeres (...) no estamos contra los hombres, queremos junto con ellos hacer un mundo de convivencia, que seamos cómplices y les enseñemos a nuestros hijos a vivir una cultura de paz, que las mujeres queremos tener los mismos derechos de los hombres y queremos transitar por este mundo sin tener que estarnos cuidando los unos de los otros", expresó Margarita Zapata Choiseul.