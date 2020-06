El Mencho, líder del CJNG, ni muerto ni capturado, confirma AMLO en Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de paso también descartó que hubiera sido detenido.





"Fue un rumor, no sucedió lo que se mencionaba, que había sido detenido o fallecido el personaje, mentiras, todo esto que está sucediendo", aseguró López Obrador en compañía del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.





Aseveró que se busca la paz y la tranquilidad del Estado mexicano, no realizar "teatro" como acostumbraban anteriores gobiernos con las capturas de criminales. "Desde luego ya también no nos ocupamos de lo espectacular, porque antes había mucho teatro deteniendo delincuentes famosos. Nosotros lo que queremos es que haya paz y que haya tranquilidad, como lo estamos logrando poco a poco, y para lograr la paz y la tranquilidad, repito, no es suficiente o no basta sólo con estar deteniendo a estos personajes (...) Pensamos que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego. Hay que garantizar mejores condiciones de vida, de trabajo a todo el pueblo", sostuvo López Obrador.





Una versión del falso fallecimiento de "El Mencho" apuntaba a que habría sido abatido por fuerzas federales, durante un enfrentamiento en el centro del país. Otra señalaba que el narcotraficante habría perdido la vida a causa de una enfermedad.

El rumor más fuerte era que Oseguera Cervantes habría muerto debido a una "falla renal complicada por la saturación hospitalaria".





López Obrador advirtió: "Se va a detener a todos los que están fuera de la ley, no hay impunidad, no hay complicidad. Es parejo, para todos, el que comete un ilícito, tiene que ser castigado y pueden estar a salto de mata y mantenerse en relativa libertad, pero se van a detener. No nos ocupamos de lo espectacular", añadió.





Reiteró que su política en materia de seguridad es atender las causas que originan la violencia, que es un cambio en la estrategia, pues no se puede enfrentar la violencia con la violencia.





"Antes, para que no se nos olvide, había contubernio de delincuentes con autoridades, se vendían las plazas, bueno, se llegaba al extremo de que los delincuentes imponían a las autoridades municipales, a veces tenían acuerdos con gobiernos estatales y, como todos sabemos, llegó al caso vergonzoso de que un secretario de Seguridad Pública del gobierno federal estaba al servicio de la delincuencia, algo que se está ahora ventilando porque este personaje está recluido, está preso en Estados Unidos. Entonces, eso ya no existe".

Nemesio Oseguera Cervantes es el fugitivo más buscado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).





El 11 de marzo pasado, esa dependencia estadounidense actualizó su listado de los fugitivos más buscados y colocó en la primera posición al "El Mencho", a quien catalogó como "armado y peligroso" y por quien ofreció una recompensa de 10 millones de dólares.





El presunto líder del CJNG encabeza entonces la lista, seguido por el presunto narcotraficante dominicano Julio Alex Días. Después, en la tercera posición aparece Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de "El Chapo" Guzmán.





En el listado, también se encuentran Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, e Ismael "El Mayo" Zambada, del Cártel de Sinaloa.





Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador aseguró que en Veracruz está bien pintada la raya entre delincuencia y autoridades, cuando antes existió contubernio. Aseveró que gracias a la honestidad del mandatario de Veracruz se ha avanzado en pacificar al estado y se han descongelados órdenes de aprehensión contra delincuentes.





"Aquí, en el caso de Veracruz, se ha avanzado precisamente porque está bien pintada la raya entre delincuencia y autoridades; antes no era así en Veracruz, había protección, había contubernio entre delincuencia y autoridades. Por eso aquí en Veracruz se ha avanzado bastante en garantizar la paz y la tranquilidad".





El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, ha hecho una actuación "eficiente y honesta".





"Aquí en Veracruz había muchísimas órdenes de aprehensión archivadas en los cajones, sobre todo cuando estaba el anterior procurador, no se ejercían las órdenes de aprehensión; ahora no, ahora se están aplicando las órdenes de aprehensión y se detienen a dirigentes de bandas, y esto ha ayudado mucho a reducir la incidencia delictiva. Entonces, vamos nosotros a continuar".





En las instalaciones del Campo Militar 26, el titular del Ejecutivo federal recalcó en conferencia de prensa que García Jiménez es un "buen gobernador". "





"(Cuitláhuac García) se ha destacado por su trabajo, por su actuación eficiente, honesta; es un buen gobernador de este gran estado de Veracruz".