Así nació el grupo Renovado, con seis integrantes que, tras dos años de trayectoria, han puesto todo su talento para lograr conquistar los escenarios.

EL COMIENZO DE UN SUEÑO

Todo comenzó con una reunión de amigos, quienes tenían un objetivo en común: hacer música; sin embargo, querían dar a la gente una propuesta totalmente renovada... algo que jamás hayan visto dentro del género regional mexicano.

"Siempre me ha gustado la música, pero queríamos proponer algo diferente en la ciudad; entonces me di a la tarea de ir buscando, se nos fueron acercando personas, nos fuimos haciendo de amistades y nos ayudaron a que otras personas estuvieran cerca de nosotros en el proyecto", relató Armando Grajales, vocalista e iniciador de la agrupación.

No tardó mucho para que llegara su primera oportunidad en un antro de la ciudad, donde si bien no vieron una retribución económica, lograron probar un poquito del éxito que los esperaba después.

"No nos pagaron, solamente quisimos llegar ahí y presentarnos, que nos vieran, porque no nos conocían", recordó.

SE ABREN CAMINO

Axel Franco y Paco Flores, acordeonista y vocalista de Renovado, respectivamente, agradecieron la respuesta de la gente, la cual poco a poco ha ido adoptando su música.

"Simple y sencillamente nos divertimos haciendo música, pero procurando innovar (...) Todos disfrutamos lo que hacemos y la gente eso lo ve y se ve el cariño que poco a poco hemos tenido", dijeron.

Ahora, en retribución a ese cariño, anunciaron la grabación de un nuevo sencillo, un cover que incluirá video musical, del cual próximamente darán más detalles y con el que pretenden completar su primer álbum.

SORTEAN OBSTÁCULOS

La pandemia de covid-19 ha sido uno de los principales obstáculos que han tenido que sortear, pues debido a las restricciones sanitarias, no han podido tocar más allá de restaurantes y bares; no obstante, este no ha sido el único reto que han enfrentado.

Joaquín Vega y Rafael Ronzón reconocieron que lograr una unión y consenso entre los seis integrantes no ha sido una tarea fácil, pues la toma de decisiones ha generado diferencias tan grandes que, en algún momento, incluso pensaron en terminar con la agrupación.

Sin embargo, su amor por la música ha sido más grande y han podido sobrellevar cualquier desavenencia.

Renovado tiene claro que todo sueño requiere mucho sacrificio, trabajo y desvelos; por ello, ahora se encuentran trabajando duro paradar lo mejor y celebrar su segundo aniversario -el próximo 30 de abril- con todos sus fans, quienes se han convertido en su principal motor.