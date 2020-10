El Congreso no es tapadera de nadie; pide Uribe denunciar ´moches´

El diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rubén Ríos Uribe, indicó que no se meterán las manos al fuego por nadie, por lo que llamó a presentar las denuncias correspondientes en caso de que haya cobro de cuotas o "moches" como se ha dicho.

"Nosotros no somos tapadera de nadie, no somos la Fiscalía para sancionar a alguien; si hay un acto de corrupción será la Fiscalía Anticorrupción, nosotros estamos contra la corrupción y si algún compañero llega a hacer algo indebido no lo vamos a tapar, cada quien se hará responsable de sus actos".

Recordó que deben regirse por los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador; " no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, y no meter las manos al fuego por nadie".

INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE...