El 56% de contagios de COVID-19 en Veracruz son comunitarios

La Secretaría de Salud del estado de Veracruz informó que el 56 por ciento de los 54 positivos son por contagio comunitario, es decir no presenta antecedente de viaje a otros países, debido, en gran medida, a la insistencia de la población en no acatar las recomendaciones de sana distancia y aislamiento domiciliario.

Es necesario, que quienes puedan permanezcan en casa durante el periodo ya establecido (30 de marzo al 30 de abril) y aquellos que realicen actividades esenciales implementen las siguientes medidas: No organizar ni acudir a eventos de más de 50 personas, lavarse las manos con frecuencia, al estornudar o toser cubrirse con el ángulo interno del brazo y no saludar de beso ni abrazo.

Mientras que a la población joven, nuevamente se le conmina a resguardarse en su hogar, toda vez que no está exenta de contraer el virus. No es tiempo de fiestas, días de campo, reuniones con amistades, ir a balnearios, ríos o playas, NO SON VACACIONES; por lo contrario, la meta es reducir la curva de contagio, y eso será posible únicamente actuando con responsabilidad.

La ciudadanía tiene a su disposición el número gratuito 800 012 34 56, a través del cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si existe o no un posible caso.

Mientras que en la página web coronavirus.veracruz.gob.mx podrá consultar información oficial y verídica en torno a la evolución del panorama epidemiológico.

La Secretaría de Salud insistió en la importancia de quedarse en casa cuidando tu salud y la de los demás.