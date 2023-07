Ecocidio de Ahued en Xalapa, su aporte a calentamiento de la ciudad, repudian ciudadanos

Ciudadanos expresaron su indignación y preocupación por la falta de acciones sustentables y la continua deforestación en la capital desde la llegada del alcalde ex priista

El ecocidio provocado por el gobierno de Ricardo Ahued en Xalapa generó repudio entre los xalapeños, a pesar de la promesa de mejorar la vialidad de la ciudad. En redes sociales ironizaron que es su aporte al 'calentamiento global'.

Los ciudadanos expresaron su indignación y preocupación por la falta de acciones sustentables y la continua deforestación en la capital desde la llegada del alcalde ex priista.

"De por sí el cambio climático se sentía desde hace años en Xalapa y continúan talando... qué poco... tienen las personas que permitieron esto", reprochó un ciudadano en redes sociales.

La preservación de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad se volvieron temas urgentes en la lucha por un desarrollo equilibrado y consciente en Xalapa.

¿DESPRECIA AHUED PROYECTOS SUSTENTABLES?

"Que terror cortar más de 50 árboles... Xalapa, ¿por qué no se está invirtiendo en proyectos sustentables? ¿Por qué seguimos cortando y cortando y en otros países sembrando y sembrando? Les costará más caro esto al gobierno; habrá cada vez menos agua", añadieron.

"Qué buena idea tirar árboles en plena época de calores... La inteligencia del gobierno de Xalapa", se azuzó el malestar contra el Gobierno de Ricardo Ahued, por presuntamente privilegiar peticiones empresariales en la zona, en detrimento del medio ambiente.

Y es que esta madrugada, trabajadores del Ayuntamiento de Xalapa ´masacraron´ los 64 árboles de la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa, para dar paso a la construcción del puente a desnivel a la altura de la colonia Rafael Lucio, cerca de la plaza comercial Urban Center.

El personal no se quiso identificar y no portaba chalecos o uniforme para observar qué dependencia los enviaba para tirar 64 árboles con más de 60 años de edad.

A ´escondidas´, desde hasta la 1:35 de la mañana que iniciaron estas actividades, un grupo de vecinos y ambientalistas resguardó 6 árboles, a los que abrazaron para evitar que fueran derribados.

Los inconformes encararon a los trabajadores para reclamar sus acciones y con megáfono llamaron a más familias para que se unieran a la lucha contra la tala de los árboles, mas no pudieron impedir el derribo.

¿MACRO NEGOCIOS EN LA ZONA, AL FINAL LOS MÁS BENEFICIADOS?

"¡Estos árboles son de décadas! Su reforestación #$%& no compensa, estos ejemplares se debían de trasplantar", señaló un usuario en redes sociales.

Josefa García, una enardecida vecina de la zona, lamentó haber votado por Ahued y criticó su falta de planificación y respeto por la naturaleza.

"Metió una millonada en el concreto hidráulico el señor Ahued. Y ahora todo se va a la basura. Lo va echar a perder con nueva obra. Se ve que no planea. Que improvisa todo. Me arrepiento de haber votado por él. Su dios y su ley es el dinero. No dudo que a futuro mejore la vialidad. Pero no era necesario a costa de tirar árboles.

"Desde que llegó este señor parece que odiara la naturaleza. Todo es tumbar árboles y dañar zonas verdes. En unos años presumirá que por él mejoró la vialidad de la ciudad, pero también a nuestros nietos habrá que recordarles que un tal Ricardo Ahued Bardahuil cometió un ecocidio y dañó el clima y naturaleza de Xalapa".