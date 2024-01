Las nuevas tecnologías también afectan a vendedores de calendarios de Xalapa

Llega el año nuevo y esto representa una oportunidad para obtener un ingreso extra a comerciantes de la capital veracruzana.

Uno de ellos es Alberto García Flores, un comerciante informal de calendarios y almanaques. Es originario de Coatepec y por circunstancias de la vida desde los siete años se vio obligado a dedicarse al comercio, ya que se quedó huérfano de madre y su abuela tuvo que enseñarle a ganarse la vida desde pequeño.

El vendedor ambulante en la actualidad ya formó una familia y regularmente se dedica a la albañilería, pero desde finales de diciembre y durante todo enero se dedica a vender calendarios y almanaques a un costado de la biblioteca Carlos Fuentes y también en la calle Sayago del Centro de Xalapa, alternando lugares.

Esta medida de moverse de sus puntos de venta la adoptó para evitar que su mercancía sea retirada por autoridades municipales, aunque asegura que el actual gobierno morenista da mayor facilidad para que se instalen, no cómo anteriores gobiernos que no los dejaban ganarse la vida si no daban cuota. Este hecho lo tiene muy presente, pues lleva más de 30 años dedicándose a la venta de dicho producto en Xalapa.

Las nuevas tecnologías también han golpeado en gran medida a los vendedores de almanaques y calendario de la ciudad, pero asegura que pese a que las ventas bajaron hasta la mitad, sigue teniendo fieles clientes.

"Sí bajaron las ventas desde que los celulares traen el calendario, pero las mujeres, sobre todo arriba de los 35 años y en especial las amas de casa sigue comprándolo, pues les gusta tenerlos visibles en sus cocinas".

Alberto revela que es gracias a esa clientela que a pesar del golpe a su bolsillo que representó ese avance tecnológico, aún logra vender hasta 30 calendarios en un día, los cuales tienen costos que van desde los ocho pesos y llegan a alcanzar hasta los 30 pesos.

Así que ya sabes, si usted es de los que les gusta checar las fechas o marcar fechas en el calendario, "a la antigua", los productos de don Alberto son una buena opción.