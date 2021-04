Docentes de la UPAV quedan marginados de vacunación, acusan

Docentes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) se quejaron de no poder acceder a la plataforma de registro para poder recibir la vacuna contra el Covid-19 a partir de este martes.

Uno de los afectados, quien prefirió no proporcionar su nombre por temor a represalias, señaló que clave dada por la UPAV para la vacunación, no es aceptada en el sistema.

"Desde el viernes se nos ha traído con largas y largas, el sistema no nos acepta, es claro que algunos compañeros haciendo ya política de esto sí se han registrado pero es porque entre semana también pertenecen a otra plantilla de trabajo de otras instituciones, dejando fuera a los que hacemos práctica privada de nuestras profesiones, pero que los sábado fingimos como maestros o asesores solidarios para la UPAV", dijo.

Explicó que quienes sí han logrado el registro es porque tienen otros centros de trabajo como docentes, "pero los que hacemos práctica privada fuera de la enseñanza y somos asesores solidarios como insisten el gobierno y la institución en llamarnos y no maestros, para no darnos ningún derecho no hemos podido ingresar datos al registro de vacunación".

Acusó que no cuentan con credencial, oficio, constancia o talón de pago para poder acreditar su pertenencia a la institucion ya que los pagos se realizan a través de un outsoursing.

"No hay cómo comprobar que se es asesor solidario ya que no se cuenta con una credencialización, con ningún documento o acta que nos acredite como asesores solidarios ya que desde hace más de dos años, no los expide la página de UPAV ni la misma UPAV, así como no se cuenta con talones de pago ya que estos se realizan a través de diversas outsoursings, de los cuales incluso ni los mismos directores tienen información clara", abundó.

Ante ello, han pedido una respuesta de la autoridad dado que como todos los profesores tienen derecho a recibir la vacuna contra el coronavirus.