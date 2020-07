Disminuyen casos de dengue en Xalapa

De acuerdo con la jefa del departamento de Regulación Sanitaria de Xalapa, Ruth Galván Ruiz, los casos de dengue en la ciudad han disminuido en comparación con el año pasado.

Subrayó que para evitar que el número de casos de dengue crezcan como en 2019, siguen realizando las jornadas de descacharrización en distintas colonias de la ciudad.

"Aunque el municipio no puede decir porque no tiene el control, no es nuestra función de los casos que se van presentando, esto lo hace la Secretaría de Salud, pero sí sabemos que en este año no se han presentado casos como el anterior y para que no suceda es que nos estamos adelantando a descacharrizar las colonias en donde sí hubo casos en el 2019", dijo.

Este sábado se llevó a cabo una jornada de descacharrización en la colonia Santa Bárbara que tiene como objetivo la eliminación de criaderos de mosquitos que transmiten el dengue, y que consiste en eliminar todos los cacharros y objetos inservibles que la población tenga abandonados en su azotea o patio y que sirvan para almacenar agua de lluvias o agua limpia.

"Porque los mosquitos se multiplican en el agua limpia y no en el agua sucia, entonces en el agua que llueve, hasta en una corcholata si es posible, ahí las hembras depositan sus huevecillos y pronto se transforman en larvas que finalmente son los mosquitos", dijo.

Por ello, dijo, el propósito de la autoridad municipal es apoyar a la población para que desocupe sus azoteas, patio y la parte frontal de sus viviendas para evitar riesgos.

Así es que semanalmente se realiza un recorrido por las principales colonias y de las más periféricas de la ciudad donde el año pasado de presentaron casos de dengue y que este año se buscan evitar.

Aunque dijo que es un sinnúmero de colonias, se han dedicado a atender toda la periferia de la zona de El Castillo, 6 de Enero hasta la zona del Tecnológico de Xalapa todos los sábados previo al perifoneo que se lleva a cabo los viernes. Reconoció que aunque en algunas zonas hay apatía, en otras han mostrado total disposición.

La Secretaría de Salud, posterior a la descacharización, pasa a realizar la fumigación en esas mismas colonias para que quede totalmente limpio, por lo que llamó a la población a mantenerlo así.