Dirección de contratista del Gobierno de Veracruz, en una tienda de abarrotes en Xalapa

Con un domicilio en donde se encuentra una tienda de abarrotes, la trabajadora de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Araly Rodríguez Vez, ha obtenido contratos millonarios del Gobierno de Veracruz.

De acuerdo con el diputado del PRI, Marlon Ramíez Marín, dicha persona, quien percibe un sueldo de 7 mil pesos mensuales en la dependencia, ha ganado licitaciones por más de 100 millones de pesos durante la actual administración estatal.

El domicilio que reporta en los contratos en realidad se trata de una tienda de abarrotes en la colonia popular Las Higueras de Xalapa.

Foto tomada de redes sociales

Este lugar no cuenta con todos los servicios urbanos como pavimentaciones y la casa ubicada en Huelva número 12 se encuentra precisamente entre dos calles de terracería.

Por su parte, los vecinos afirman desconocer que en la zona existan empresas contratistas del Gobierno, señalando que no han visto actividad comercial de ese tipo.

La calle se encuentra totalmente empedrada y se complica a los vehículos transitar. Si embargo, Araly Rodríguez Vez ha obtenido, de acuerdo con el diputado local del PRI, contratos con dependencias como la Secretaría de Salud por más de 30 millones de pesos; con Seguridad Pública por más de 40 millones de pesos; con el DIF estatal por más de 2.5 millones, entre otras adjudicaciones.

El inmueble está pintado de color blanco y tiene dos portones metálicos del mismo color, pero sin dato alguno que la pueda identificar como una empresa proveedora. En el lugar se encuentra una persona atendiendo el local, pero se niega a realizar declaraciones.

SERÍA PRESTANOMBRES: GOBIERNO

Al respecto, tras el anuncio del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, de que Araly Rodríguez será investigada por que podría tratarse de una "prestanombres", el diputado Marlon Ramírez Marín criticó que el mandatario se entere de estos casos por los medios y la oposición, no por la contraloría interna de las dependencias.

"Yo celebro que el gobernador haya sido claro y haya reconocido esta parte porque al final de cuentas eso es importante. Ahora, lo que a mí me parece esencial es saber cuál va a ser la acción que tomará esta administración porque no solamente es el tema de Araly, hay muchos otros casos más que están debidamente documentados en donde se puede presumir que hay manejos que no están siendo apegados a la norma", recriminó.

Ramírez Marín señaló que de ser cierto que Rodríguez Vez es prestanombres, debe aclarar también quién es el beneficiario final de la entrega de contratos.

Este miércoles el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, señaló que Araly Rodríguez Vez sigue laborando en la dependencia, pero está a punto de concluir un interinato otorgado por su organización sindical.

Explicó que es personal administrativo, pero no tiene plaza, por ello se analizará su continuidad.

"Está cubriendo interinato, su esposo falleció, de ahí este tema del interinato que cubre, el tema lo mencionó el gobernador, se investigará a fondo el tema y lo dará a conocer en tiempo y forma. La compañera es la representante legal de esta empresa, prestanombres".

Cuestionado en torno a si se hará una investigación a su situación financiera, señaló que esa es una función del Sistema de Administración Tributaria (SAT) o la Contraloría General del Estado.

Asimismo, aclaró que la SEV no contrató a Rodríguez Vez, si no que fue propuesta por una organización sindical para cubrir el interinato, el cual vencerá en breve. Confirmó que estarán pendientes de que no se acepte una nueva propuesta de interinato.

"Nosotros vamos a estar vigilantes, pero la situación económica no es como los contratos, fue lo que manifestó la trabajadora, que ella es solo prestanombres y su situación económica es mala", declaró.

Por su parte, la auditora general, Delia González Cobos, dijo que los órganos internos de control de las dependencias estatales tienen responsabilidad de revisar a qué empresas se asignan o licitan contratos.

La auditora general dijo que, una vez que comience la fiscalización del 2022, se enfocarán en revisar qué ocurrió con esta situación.