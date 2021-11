diputados_del_pan_desisten_de_asistir_a_comparecencia_para_cuestionar_a_cisneros

Los diputados del PAN prefirieron no asistir a la comparecencia del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos . Aunque son el partido de oposición con más integrantes en el Congreso local, ninguno de los legisladores del blanquiazul acudió a cuestionar al funcionario.

Cabe señalar que únicamente participaron, en la primera ronda, Elizabeth Cervantes de la Cruz (MORENA); Anilú Ingram Vallines (PRI); Tania María Cruz Mejía (PVEM) y Ramón Díaz Ávila (PT).

En la segunda ronda también participaron Paul Martínez Marie (MORENA); Ruth Callejas Roldán (MC); Ariana Guadalupe Ángeles Aguirre (PRI); Cecilia Josefina Guevara Guembe (MORENA) y nuevamente Cruz Mejía (PVEM).

Renovarían IVM a inicios del 2022

Durante la Segunda Ronda, Cisneros Burgos afirmó que la renovación o ratificación de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) se podría concretar a inicios de 2022 y no descartó que María del Rocío Villafuerte Martínez puede ser ratificada, apuntando que la Ley lo permite.

"La renovación no se ha dado porque no se ha dado porque no se han renovado los consejos que forman parte de la elección de la titular o de la nueva titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).

"Iniciando el año ya se revisaron las propuestas y entrando el año se van a hacer las publicaciones de los consejos (...), lo que iniciará la renovación del Instituto Veracruzano de las Mujeres o la elección de la nueva titular o la ratificación de la actual porque no le impide tampoco participar una vez que estén concluido la integración formalmente de los consejos que forman parte de la elección".

El titular de la SEGOB dijo que respecto a la violencia de género y feminicida han dado puntual seguimiento a las 2 Alertas de Violencia de Género, sin embargo, criticó que se olvida que el problema es interinstitucional y de los propios ciudadanos.

"Los feminicidios son un tema del Estado, no del Gobierno solamente, que incluye a municipios, Gobierno del Estado, Federación, pero también los ciudadanos".

En cuanto a recursos dijo que durante 2021 se destinaron 21 millones de pesos en contra de la violencia hacia las mujeres.

"La Federación (aportó) de 19 millones, lo que hace prácticamente 40 millones de pesos para ejercer en estos temas que tienen que ver con el seguimiento a todos los temas de las mujeres, principalmente de la violencia. Tenemos pendientes de recibir de la federación todavía 3 millones y medio; esperemos recibirlos en estos próximos días para ejercerlo en estos programas de prevención y erradicación de la violencia".