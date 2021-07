'Diputados deben dejar sus creencias y aprobar matrimonio igualitario': colectivo

En entrevista refirió que hace falta incidir en las legisladoras y legisladores, y rechazó que el que no se haya logrado avanzar sea responsabilidad de los colectivos LGBTTTIQ.

"No nos culpen a los colectivos, podemos tener mil diferencias, pero la realidad es que el problema no es de los colectivos sino de que no hay voluntad de los legisladores y el gobernador está incidiendo en que tampoco avance, esto no tiene que ver con los colectivos porque hemos estado haciendo nuestro trabajo y más allá".

Criticó que ese es trabajo de las y los diputados y no de la comunidad de la diversidad sexual, por lo que el estado de Veracruz "queda muy mal" porque pese a ser de las entidades con mayor población LGBTTTIQ y crímenes de odio, sigue habiendo "tembladera de manos" a la hora de legislar el matrimonio civil igualitario.

Lamentó que los legisladores tienen pactos incluso con la iglesia católica, lo que no debería ocurrir en un estado laico y con partidos políticos que se dicen de izquierda.

"Traen sus pactos, sería ilógico que dijeran que no, pero es extraño que se dejen influenciar por la iglesia si por un lado Morena y aliados, están diciendo que son partido de izquierda la que está a favor del estado laico, por eso hay como esa incongruencia por parte de Morena que no entendemos, entonces esperemos que se apruebe y trataremos de ponernos en contacto con (la diputada) Mónica Robles e incidir con otros diputados de otras bancadas para que se dé", agregó.

Recordó son varios los estados donde se aprueba el matrimonio igualitario y que son considerados "retrógradas" como Puebla y San Luis Potosí, mientras que, en Veracruz, siguen esperando.

