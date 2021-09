Diputaciones, con equidad de género en Veracruz; habrá legislador no binario

"La lista de los 20 diputados de representación proporcional nosotros la vamos a acordar en tiempo y forma cuando legalmente procede, esto es, cuandi termine toda la cadena impugnativa, recursos de impugnación que han interpuesto los mismos partidos o actores políticos".

Y es que en dichos procesos de impugnación, luego del OPLE se encuentran el Tribunal Electoral, la Sala Regional y luego la Sala Superior.

"Hasta que pase por esas instancias, los 20 distritos electorales de Veracruz, nosotros no podemos sacar ese listado de representación proporcional de los diputados.

"Al día de hoy tengo reportado que de los 30 distritos, 26 están completamente concluidos, sólo estamos esperando 4 para que ya finalmente podamos pronunciarnos al respecto, yo le calculo que eso será en la primera quincena de octubre".

Adelantó que no hay ninguna elección extraordinaria.

Asimismo, destacó que conforme lo marca la ley, se aplicará el principio de paridad.

"Vamos a cumplir correcta y legalmente la paridad de género en Veracruz".

En el caso del legislador no binario, que no se asume como hombre ni como mujer, tratándose de 50 diputados, se toman en cuenta 49, cifra impar de la que tendrán que ser 25 mujeres y 24 hombres, o viceversa, pues el no binario no cuenta para ninguno de loa dos géneros aunque su aspecto sea masculino, esto debido a los términos jurídicos en relación a las acciones afirmativas.