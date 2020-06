Difícil saber cuántos negocios no reabrirán en Xalapa

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) en Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, lamentó que debido a que algunos comercios intentaron renegociar el pago de renta de los locales que han permanecido cerrados, no fue posible y ahora están en riesgo de no vuelvan a abrir.

Esa situación, señaló, impactará al sector inmobiliario, pues con el cierre de comercios muchos de estos locales quedarán vacíos.

De acuerdo con el líder empresarial esa situación se suma a la ya de por sí compleja situación que se vive dentro de la economía local que se espera empiece a reactivarse de forma paulatina.

"Muchos empresarios lo que hicieron fue tratar de negociar y bajar las rentas pero en muchos casos esto no fue posible; hoy se pueden ver una gran cantidad de locales con letreros de se vende o se renta, el sector inmobiliario se va a ver muy afectado y nosotros no podemos saber en este momento cuántos negocios no van a volver pero esperamos que podamos ir poco a poco reactivando la economía", dijo.

Reconoció que esto también ha ocasionado pérdida de empleos, pues a pesar de que muchas empresas han realizado esfuerzos por mantener a su plantilla laboral, la situación se ha tornado insostenible para muchos.

De esa forma refirió que a pesar de esta crisis los comerciantes deben ser responsables al momento de retomar actividades e implementar las acciones preventivas necesarias para cuidar la salud tanto de empleados como de sus clientes.