Día histórico para Veracruz: Rocío Nahle se convierte en la primera gobernadora del Estado

Este primero de diciembre del año en curso, en punto de las 11:00 horas en el Congreso del Estado, una mujer, Norma Rocío Nahle García, será quien tome protesta como la gobernante del estado veracruzano. Aunque la Gobernadora Electa no es oriunda de la entidad, sino de Zacatecas, se define como una 'veracruzana de corazón', ya que tiene casi cuatro décadas de que llegó a Veracruz, donde formó su familia a lado del Ingeniero José Luis Peña, con quien procreó dos hijas: Rocío y Tania.

Su hogar y el comienzo de su vida política fue en el sur de la entidad, específicamente en el municipio de Coatzacoalcos. Su primer cargo político fue como Diputada Federal por el Distrito 11 de Coatzacoalcos, posteriormente como senadora de la República por Veracruz.

Años después, tras las llegada de la Cuarta Transformación al país, fue nombrada Secretaria de Energía del Gobierno de México por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, desde ahí se pudo percibir en ella una mujer de trabajo, compromisos y resultados, ya que según palabras del mismo expresidente, cumplió con el encargo histórico de coordinar los trabajos de la nueva Refinería Olmeca, la llamada "Dos Bocas", ubicada en Paraíso, Tabasco y construida en tiempo récord con la más alta tecnología a nivel mundial.

"LA CORCHOLATA" VERACRUZANA

Posteriormente y debido a su aceptación, fue considerada como la mejor opción para ser la abanderada de Morena en coalición con el Partido del Trabajo, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz.

En su momento fue muy cuestionada la candidatura por no ser originaria de Veracruz, a lo que la exsecretaria de Energía respondió callando bocas con un "los veracruzanos nacemos donde nos da la gana", ganando simpatía de los nacidos y no nacidos en el estado.

HACE HISTORIA EN TIERRAS VERACRUZANAS

Este día marca un parteaguas no sólo por ser la primera gobernadora que es originaria de otro estado, también por un tema de género, de reconocimiento a los derechos de las mujeres, como en su momento lo dijo la primera presidenta de México al asumir su cargo como la primera mandataria del país, "no sólo llega ella, llegan ahora junto a Rocío, muchas mujeres, profesionistas, estudiantes, trabajadoras, abuelitas, esposas, hijas y nietas". Por eso es importante recordar que de acuerdo con el libro "Ex gobernadores del estado de Veracruz, 1825-2010" de la autora Anna Eugenia Koriat, Veracruz ha tenido en el ejercicio del poder político en los dos últimos siglos a más de 43 personajes, todos hombres, quienes en su mayoría contribuyeron de alguna u otra forma al Veracruz actual.

Prácticamente a 200 años, una mujer llega al mando de la entidad veracruzana, y ella es Rocío Nahle García, de quién los veracruzanos tienen muchas expectativas por sus 8 ejes presentados en campaña que sustentan el Plan Estatal de Desarrollo 2024- 2030, como son: Educación, Seguridad y Derechos Humanos, Salud, Desarrollo Económico, Infraestructura, Bienestar Social, Campo, Ganadería y Pesca, así como Turismo y Cultura. Además de los 80 compromisos realizados rumbo a la gubernatura, la que comienza hoy y durará los próximos seis años.

Tan significativa es la Toma de Protesta como gobernadora de Nahle García, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estará presente en el acto, además del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Fernández Noroña; la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, se habla de 14 gobernadores del país confirmados, aunque todos fueron invitados, junto con múltiples funcionarios federales y estatales, así como empresarios y activistas.

SU PRIMER ENCUENTRO CON 'EL PUEBLO'

Posteriormente será el encuentro con 'su pueblo', como lo llama la 4T, es decir, simpatizantes y otros funcionarios, quienes se darán cita a las 13:00 horas en la emblemática Plaza Lerdo de la capital veracruzana. Ahí enviará su primer mensaje de cara a los veracruzanos ya como mandataria estatal, además de dar a conocer las acciones urgentes que implementará durante sus primeros 100 días de gestión como gobernadora de Veracruz.

Cabe destacar que su primera reunión de seguridad denominada actualmente "Mesa de Coordinación para la Paz", se llevará acabo el día de mañana, en Coatzacoalcos.

Para el día 3 regresará a Xalapa ya que según comentó recientemente, tiene toda la semana programada con una intensa agenda de trabajo.

Cabe destacar que Nahle García expuso que, en funciones, vivirá en Casa Veracruz de Xalapa, inmueble actualmente en remodelación para que pueda ser habitado, además afirmó que continuará rentando la casa de Boca del Río. Por último recalcó que su casa en Coatzacoalcos sigue siendo su domicilio particular como desde hace más de 30 años, pues estará "permanentemente en todo el estado" porque será una gobernadora de territorio que promete poner a Veracruz de moda.

