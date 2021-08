Detectó Orfis reintegros y pagos sin factura en la SEV durante 2019

Aunque el Órgano de Fiscalización Superior no detectó un presunto daño patrimonial en la Secretaría de Educación de Veracruz durante el año 2019, sí encontró irregularidades administrativas como la devolución de dinero, adquisiciones que no están respaldadas con facturas y cancelación de pagos que solo aparecen en dichos, pero no en documentales.

A pesar de ello, el Orfis consideró que no se constituyó el presunto daño patrimonial en la SEV, pero sí hizo hincapié de las recomendaciones que se emitieron son en busca de una mejora de la gestión financiera, por lo que instruyó al titular del Órgano Interno de Control que deberá notificar al Orfis las acciones preventivas y correctivas, en su caso, emprendidas para evitar la recurrencia del incumplimiento normativo y fortalecimiento a los sistemas de control interno.

Dentro del Informe de la Cuenta Pública 2019 que el Orfis entregó al Congreso del Estado, detectó que la Secretaría de Educación de Veracruz tuvo que reintegrar recursos por más de 26 millones de pesos, para evitar que el Órgano de Fiscalización Superior le tuviera que observar esa irregularidad.

Derivado de la revisión a la muestra seleccionada de los convenios celebrados entre la Secretaría y la Secretaría de Educación Pública (SEP), se identificó que los saldos en las carátulas de los estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2019 eran por un monto de 26 millones 593 mil 708 pesos con 73 centavos.

De dichos monto no se tuvo evidencia de que se hayan realizado los reintegros de los recursos a más tardar el 15 de enero de 2020 o, en su caso, evidencia de que se hayan devengado o comprometido al 31 de diciembre de 2019 y pagado a más tardar al 31 de marzo de 2020, de los cuales en evento posterior en el proceso de solventación presentaron Informes del cuatro trimestre y líneas de captura; sin embargo, no presentaron los estados de cuenta bancarios que muestren saldo en cero ni las cuentas canceladas, así como, la documentación soporte del recurso ejercido en evento posterior, en el ejercicio 2020, por un importe de 21 millones 802 mil 606 pesos con 67 centavos.

Entre los recursos que tuvo que devolver la SEV, porque no los aplicó en el año 2019, están los del Convenio Marco para la Operación de los Programas Federales; Programa de Escuelas de Tiempo Completo, Programa Nacional de Becas, Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Programa Nacional de Inglés y Programa Nacional de Convivencia Escolar.

Dentro del Informe de la Cuenta Pública 2019, el Orfis también detectó que se reintegraron recursos del Convenio para la Implementación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica, entre otros más.