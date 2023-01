Detectan casos de virus coxsackie en Xalapa, además de zona centro

El secretario de Salud del estado de Veracruz, Gerardo Diaz Morales, informó que se han detectado dos casos del virus coxsackie en Xalapa, además de en la zona centro de la entidad.

Explicó que se trata de "un virus que afecta principalmente a los niños y que produce lesiones de llagas en la boca, sarpullido en las manos y en los pies".

"Hemos tenido casos en incluso ya en Xalapa, algunos pequeños brotes, dos, en Texhuacan, y todos han sido controlados, incluso con unas medidas epidemiológicas muy claras, tenemos gente de Salud Pública en todas las zonas donde esto ha sucedido, suspendimos clases, hicimos aislamientos".

En el caso del brote de los 33 casos en Texhuacan, zona centro del estado, resulta que eran casi familiares, por eso es el contagio, pero es una enfermedad que rara vez se puede complicar, aunque pudiera llegar a ser en casos extremos, una situación de gravedad, indicó.

"Pero todo en el Estado de Veracruz ha sido controlado y no ha habido problema", enfatizó el Secretario de Salud.

En ese sentido, precisó que se han suspendido clases en dos escuelas de Texhuacan, y en Xalapa suspendieron clases en una.

Sin embargo, el secretario Gerardo Díaz Morales no descartó que pudiera haber más casos, ya que hay quienes no acuden a instancias sanitarias y no son registrados en la plataforma.

Agregó que los casos por contagio se dan de manera directa, como es por gotas de saliva al haber llagas en la boquita de los niños.

Hasta ahora no ha habido complicaciones en los casos del virus coxsackie en los niños de los casos registrados.

Aunque "todo virus, de cualquier enfermedad puede en formas extremas, unos más, unos menos, llegarse a complicar. En estos casos no se ha complicado, si se llegara a complicar tenemos ya en alerta Centros de Salud por parte de SESVER y Hospitales, hasta al momento afortunadamente no hemos tenido (...) complicaciones".

SÍNTOMAS Y PREVENCIÓN, HAY QUE USAR CUBREBOCAS

Los síntomas de coxsackie son: fiebre, dolor de cabeza, pero sobre todo las lesiones en su mucosa y las lesiones en manos y pie, puntualizó el secretario de Salud.

En caso de síntomas , los niños deben ser llevados a atención médica y deben aislarse.

"Que no acudan a las escuelas, que tengan el uso de las medidas preventivas como es el cubrebocas".

"Miren en cubrebocas hay que entenderlo muy claro, no es para que no contagiar sino para que no me contagien, entonces el uso del cubrebocas es para los niños que tienen problema y para los que no tienen el problema".